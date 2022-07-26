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26 июля 2022 года 10:06
Автодилеры продолжат покидать российских рынок
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Сергей Фадеичев/ТАСС
26 июля. FINMARKET.RU - За последние три месяца количество автодилеров сократилось на сотню. К середине июля 2022 года в стране функционирует 3102 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, в апреле их было 3203. Об этом пишет "Российская газета", ссылающаяся на исследовании аналитического агентства "Автостат". Наиболее активно прощаются с российским рынком европейские и американские марки машин. Изменений по дилерам, занимающимся продажей российских автомобилей, нет. Однако при этом увеличивается количество контрактов, заключенных с китайскими брендами. Лидером стал EXEED, у которого за три месяца появилось 13 новых дилеров. У FAW дилерская сеть выросла на девять автоцентров, у Chery - на семь, у Geely - на пять. По два новых дилера появилось у Haval и JAC. Несмотря на то что китайские компании активно занимают наш авторынок, они не спешат открывать свои производства в России. Объяснить это можно нестабильностью мирового рынка: китайские продавцы ждут, когда картина прояснится. Участники рынка ожидают, что автодилеры продолжат покидать российских рынок. Их число в России может сократиться к концу года на 15-20%.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автодилеры
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