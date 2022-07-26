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26 июля 2022 года 09:35

Расходы на цифровизацию хотят добавить в тарифы на тепло и воду

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
26 июля. FINMARKET.RU - Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание "цифровой инфраструктуры", включая установку умных приборов учета. В некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции, пишет "Коммерсантъ". Увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года . Как выяснил “Ъ”, ФАС выступает против изменений принципов расчета платежа. Долгие годы регуляторы сдерживали индексацию тарифов на уровне 3–6%, говорят эксперты, считая их рост сверх инфляции вполне ожидаемым.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  комуслуги,  тарифы

 
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