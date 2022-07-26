Бизнес предложил список детских товаров первой необходимости

26 июля. FINMARKET.RU - Одежду для детей, подгузники, посуду и моющие средства предложили внести в список товаров первой необходимости. Это позволит их производителям получить господдержку, сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Минпромторг, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом. Помощь от властей позволила бы быстрее наладить импортозамещение в этих нишах, полагает бизнес. По словам экспертов, в первую очередь стоит заняться налаживанием критически важных и слабо развитых в стране производств — например, детского питания, которое предприниматели почему-то не включили в список. При этом экономисты со скепсисом оценили саму идею формирования перечня продукции первой необходимости — при рыночной экономике освободившиеся ниши и так займут отечественные компании.

Производители детских товаров предложили сформировать список продукции первой необходимости, который будет актуален только для этой отрасли. В этот перечень следует внести продукцию для новорожденных (белье, конверт, подгузники, спальные принадлежности), одежду и обувь для детей, кремы и бытовую химию, детскую мебель, школьные принадлежности и игрушки. Перечисленные позиции охватывают базовые потребности детей с учетом этапов их взросления, отмечено в обращении.

В условиях новой реальности АИДТ предложила наладить в России производство полного цикла именно перечисленных детских товаров (сейчас на отечественные компании приходится около 30% рынка по этим позициям). Для этого государство может поддерживать таких изготовителей, считает бизнес.

Кроме того, стоит проработать вопрос о стимулировании спроса на, уверены в АИДТ. Например, ввести адресную имущественную поддержку семей.

Правительство уже признало значимость списка детских товаров первой необходимости. В июле 2022 года Минпромторг и другие ведомства должны представить в правительство доклад с таким перечнем. Это следует из "дорожной карты" по развитию индустрии детских товаров, которую кабмин утвердил 15 июня.

Как именно будут использовать такой перечень продукции, пока неясно. В правительстве «Известиям» посоветовали обратиться в Минпромторг. Там редакции сказали, что ведомство формирует перечень непродовольственных товаров первой необходимости для детей. Это делают для того, чтобы сосредоточить усилия государства на развитии и увеличении производства таких товаров.