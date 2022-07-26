Российские производители увеличить долю рынка до 83%

26 июля. FINMARKET.RU - Сокращение импорта продуктов и товаров повседневного спроса с началом военных действийна Украине позволило российским производителям к июлю увеличить долю рынка до 83%. Потенциал для роста доли у местных игроков сохраняется, но будет зависеть в том числе от стоимости и сложности импорта, пишет "Коммерсантъ".

К июлюлокальных продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в структуре продаж торговых сетей достигла 83% против 79% годом ранее, подсчитали в "NielsenIQ Россия". Заметнее всего — с 79% до 89% — выросла доля российского пива. В категории крепких алкогольных напитков показатель увеличился с 39% до 46%, средств личной гигиены — с 28% до 35%, снеков — с 85% до 92%, замороженной еды — с 94% до 99%, шоколада — с 76% до 79%. В продажах молочной продукции и сигарет доля местных товаров осталась на уровнях 91% и 80% соответственно, а в категории прохладительных напитков выросла с 90% до 91%.