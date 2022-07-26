Россия нарастила выручку от экспорта газа в июне в 3 раза

25 июля. FINMARKET.RU - С конца февраля власти перестали публиковать статистику внешней торговли в отраслевом разрезе. Между тем " Ведомости " узнали величину экспорта нефти, газа и металлов из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС), представленных на семинаре Минфина для представителей субъектов (мероприятие проходило 14–15 июля (презентация ФНС есть у "Ведомостей").

Так, по данным ФТС, экспорт газа в рублевом выражении в июне составил 633 млрд руб. В мае продажи газа за рубеж превышали 1 трлн руб. Таким образом, в июне экспорт упал на 40% месяц к месяцу.

нефти в этом периоде также сократились. Спад составил 10%: продажи снизились с 670 млрд руб. в мае до 605 млрд в июне.

Другой ключевой для России вид сырья – продукция металлургического сектора, представленная в презентации ФНС в агрегированном виде, – также экспортировался в меньших объемах в прошлом месяце. Продажи сократились на треть: с 258 млрд руб. в мае до 172 млрд руб. в июне.

Выручка экспортеров газа в мае 2022 г. в пересчете на доллары по среднему курсу ЦБ составила $16,2 млрд, в июне – $11,1 млрд. Из этих данных следует, что, несмотря на снижение поставок в физическом выражении год к году,нарастила выручку от экспорта газа в мае в 5 раз, а в июне – в 3 раза.

В натуральном выражении поставки газа в мае составили 12 млрд куб. м, в июне – 10,9 млрд куб. м, говорится в материалах ФНС. В мае и июне прошлого года Россия экспортировала по 15,7 млрд куб. м газа общей стоимостью $3,1 млрд и $3,6 млрд соответственно, свидетельствует статистика ФТС.

В натуральном выражении поставки нефти в июне 2022 г. упали до 16,5 млн т с 18,9 млн в мае, говорится в материалах ФНС. При пересчете по курсу ЦБ экспортная выручка от продажи нефти составила в мае 2022 г. $10,3 млрд, в июне – $10,6 млрд. В мае прошлого года, по данным ФТС, Россия экспортировала 18,6 млн т нефти стоимостью $8,4 млрд, в июне – 22,7 млн т на $10,9 млрд.

Снижение поставок нефти из России в июне подтверждается зеркальной статистикой из стран-импортеров.

В физическом выражении экспорт металла в мае составил 4,5 млн т, а в июне – около 3 млн т. В пересчете на валюту экспорт металлов принес России $4 млрд и $3 млрд соответственно. По данным ФТС, в мае прошлого года экспорт черных металлов, меди, никеля, алюминия и изделий из них составил в сумме 3,5 млн т общей стоимостью $3,6 млрд, в июне – 4,3 млн т стоимостью $4,3 млрд.

Постепенное сокращение экспорта нефти, газа и металлов ожидаемо, считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк, мнение которого приводят "Ведомости". По его оценке, на падение объемов экспорта металлов в стоимостном выражении влиял более сильный рубль и корректировка цен на глобальных сырьевых рынках.