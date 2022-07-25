25 июля. FINMARKET.RU - За последние восемь лет доля отечественной сельхозтехники на полях выросла в два раза, рассказала директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Ёлкина за "круглым столом" в "Российской газете"

Еще в 2013 году доля отечественных машин на полях составляла всего 24%, сейчас ее уже чуть больше 50%, говорит Ёлкина. Компании ежегодно выводят на рынок более 150 видов техники новых моделей и готовы еще увеличивать производство - сейчас мощности недозагружены. Открываются новые заводы. Например, до конца года в Ростове запустят огромный завод по выпуску самоходных опрыскивателей.

Сейчас в полях работает около 570 тыс. единиц техники, но оптимальный парк должен составлять 680 тыс. штук тракторов и комбайнов, рассказывает генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов. Нужно в течение четырех лет ежегодно закупать около 19 тыс. тракторов и 10,5 тыс. комбайнов. В прошлом году к этим цифрам удалось приблизиться. По данным Минсельхоза, приобрели 16 тыс. тракторов и 8 тыс. комбайнов. Российская техника качественная, это абсолютно конкурентный на мировой арене товар. На нее есть спрос, заверяет Косов.

Но этих успехов недостаточно. Несмотря на все усилия, за несколько лет нам не удалось сделать так, чтобы все производилось на территории РФ, отмечает Косов.

Нам самим придется научиться делать сложные запчасти и сельхозтехнику. Завозить некоторые детали или агрегаты сейчас невозможно

Но не будешь же строить отдельную производственную линию или завод ради условно трех машин в год - это работать себе в убыток. Для того, чтобы машиностроители взялись за производство этой техники, должен быть какой-то гарантированный госзаказ - поддержка государства не просто в создании самого производства, но и поддержании спроса, считает директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова.

Но не только самой техники не хватает. Недостаточно и запчастей отечественного производства. "Сейчас некоторые заводы действительно испытывают логистические проблемы, потому что просто нет поставок того, что, наверное, можно было бы уже производить у себя. Некоторые предприятия даже мосты и коробки не производят", - признает Косов. А кроме того, по его словам, сейчас наблюдается "драматичный рост цен" на технику.

Директор "Петербургского тракторного завода" Сергей Серебряков объясняет такой рост цен серьезным подорожанием всех компонентов. Например, металл за последние пять лет в России подорожал в разы. Тарифы на электроэнергию растут "немыслимыми темпами". "У нас в стране инфляция издержек", - говорит Серебряков.