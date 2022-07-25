Выпадающий пассажиропоток авиаперевозчиков из-за закрытых аэропортов юга превысит 19 млн

25 июля. FINMARKET.RU - Выпадающий пассажиропоток российских авиаперевозчиков из-за 11 закрытых аэропортов на юге страны составит 19,1 млн человек в 2022 г. Такая оценка содержится в презентации Минтранса, с которой ознакомились, "Ведомости"

Росавиация с начала СВО на Украине в феврале ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение с 24 февраля многократно продлевалось, сейчас - до 30 июля. В результате этого крайне затруднены перевозки на черноморские курорты: полеты идут только в аэропорт Сочи в Адлере.

Минувшей весной авиакомпании не смогли перевезти в южные аэропорты 3,7 млн человек, следует из презентации Минтранса. Но, судя по презентации, Минтранс не ждет открытия южных аэропортов и осенью. В сентябре, по оценке министерства, авиакомпании могут недосчитаться 2,5 млн пассажиров, в октябре - 1,6 млн, в ноябре и декабре - по 1,1 млн человек.

Ожидания министерства, похоже, разделяют и авиакомпании. Продажи билетов по 11 южным направлениям закрыты до конца года у группы "Аэрофлот" (в нее также входят "Россия" и "Победа") и "Ютэйр". В S7 купить билеты в закрытые аэропорты можно не ранее чем на март 2023 г. Из крупнейших авиакомпаний только "Уральские авиалинии" предлагают полеты по этим направлениям с 30 октября.

"Аэрофлот" частично вышел из положения, запустив в июле совместный проект с Федеральной пассажирской компанией (оператор дальнего следования РЖД) по комбинированной перевозке. Это позволяет купить сразу билет на самолет до Сочи и далее на поезд до Анапы и Краснодара.

Закрытое небо спровоцировало ажиотажный спрос на билеты на поезда.

В презентации Минтранс указывает, что авиаотрасль сейчас имеет критические риски в эксплуатации и обслуживании самолетов, возможностях импорта и применяемых финансовых инструментах. Возможности импортозамещения в краткосрочном периоде также оцениваются низко. По оценке министерства, отечественным эксплуатантам в 2022-2023 гг. понадобится 43 новых самолета.