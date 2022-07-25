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25 июля 2022 года 08:45
Растет число хакерских атак на ритейл
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dpa\ТАСС
25 июля. FINMARKET.RU - Число атак вирусов-шифровальщиков (вредоносные программы-вымогатели, останавливают работу IT-инфраструктуры компании) на российский ритейл выросло в первом полугодии как минимум на 45%, рассказали "Коммерсанту" в компании "Информзащита". Специалисты Group-IB оценивают рост атак на этот сегмент еще более драматически: по данным компании, их число увеличилось в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2021 года. Тренд подтверждают и в Positive Technologies, уточняя, что целями вымогателей в этом сегменте становятся крупные сети супермаркетов и маркетплейсы, которые теряют прибыль из-за остановки продаж и готовы заплатить злоумышленникам выкуп за скорейшее восстановление работы. "Злоумышленники эксплуатируют уязвимости на периметре и веб-ресурсах компаний, а также незащищенные сервисы, которые организации по халатности или недосмотру публиковали вовне",- отметил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар" Алексей Павлов. Рост атак на ритейл фиксируют и в "Лаборатории Касперского". Эксперты отмечают, что растет не только число атак вирусов-шифровальщиков, но и суммы выкупа, которые хакеры запрашивают за разблокировку сервисов. Если в прошлом году они достигали 30 млн руб., то сейчас речь может идти уже о 100 млн руб.
Опубликовано Финмаркет
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