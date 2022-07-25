Растет число хакерских атак на ритейл

25 июля. FINMARKET.RU - Число атак вирусов-шифровальщиков (вредоносные программы-вымогатели, останавливают работу IT-инфраструктуры компании) на российскийвыросло в первом полугодии как минимум на 45%, рассказали "Коммерсанту" в компании "Информзащита". Специалисты Group-IB оценивают рост атак на этот сегмент еще более драматически: по данным компании, их число увеличилось в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2021 года.

Тренд подтверждают и в Positive Technologies, уточняя, что целями вымогателей в этом сегменте становятся крупные сети супермаркетов и маркетплейсы, которые теряют прибыль из-за остановки продаж и готовы заплатить злоумышленникам выкуп за скорейшее восстановление работы.

"Злоумышленники эксплуатируют уязвимости на периметре и веб-ресурсах компаний, а также незащищенные сервисы, которые организации по халатности или недосмотру публиковали вовне",- отметил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар" Алексей Павлов. Рост атак на ритейл фиксируют и в "Лаборатории Касперского".

Эксперты отмечают, что растет не только число атак вирусов-шифровальщиков, но и суммы выкупа, которыезапрашивают за разблокировку сервисов. Если в прошлом году они достигали 30 млн руб., то сейчас речь может идти уже о 100 млн руб.