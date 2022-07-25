ЦБ может возобновить печать купюр номиналом 10 и 5 рублей

25 июля. FINMARKET.RU - В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013-м. Об этом в интервью "Известиям" рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов. Десятирублевую купюру Центробанк не заказывал Гознаку с 2013 года.

- В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе, - сообщил зампред

- В итоге получилось, что чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко, - заявил Белов.

Он привел еще несколько аргументов в пользу возвращения банкнот низких номиналов. Так, монеты, в том числе и десятирублевые, плохо возвращаются в обращение. Они элементарно оседают в копилках граждан.

Как уточнил зампред ЦБ, в конце года планируется возобновить выпуск десятирублевой купюры образца 1997-го, то есть той, которой мы пользуемся сейчас. А модификация этой банкноты пройдет по утвержденному плану - в 2025 году.

То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято. Вероятно, и она будет обновлена, но это уже будет решаться при разработке "Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы", сказал Сергей Белов.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что возвращение в активное обращение купюр низкого номинала будет способствовать не только экономии при производстве денег, но и решению проблемы с домашними "складами" монет.