МФЦ поменяют формат предоставления госуслуг

22 июля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства "О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" для оптимизации размещения окон центров госуслуг "Мои документы". Об этом * Российской газете " сообщили в ведомстве.

Предполагается, что регионы, исходя из анализа социально-экономических факторов, смогут принять решение о переводе части окон приема выдачи документов в сектора пользовательского сопровождения, где заявители самостоятельно смогут получить государственныев электронном виде при консультационной поддержке специалистов. Это позволит заявителям приобрести цифровые навыки и в целом повысить долю граждан, получающих услуги в электронной форме.

Кроме того, часть мало востребованных территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров регионы смогут перевести на выездное обслуживание. Как уточняют в Минэкономразвития, такой перевод в первую очередь обеспечит гражданам возможность получить более широкий перечень государственных услуг, которые раньше не всегда предоставлялись.

Предлагаемые изменения не являются обязательными и могут быть реализованы регионом при определении потребности в них, а также не приведут к снижению доступности государственных и муниципальных услуг для граждан в многофункциональных центрах.

По словам Натальи Яковлевой, руководителя направления "Институт развития МФЦ" Центра стратегических разработок, введение более гибкого подхода к формированию и изменению схемы размещения многофункциональных центров и их подразделений в регионах позволит провести инвентаризацию существующей инфраструктуры многофункциональных центров и привести ее в соответствие с реальными потребностями населения.

Требования к необходимому количеству окон приема-выдачи документов в муниципальном образовании, в котором располагается многофункциональный центр, были установлены в 2012 году и основывались на численности граждан, проживающих на соответствующей территории. Главной задачей исполнения регионами установленных нормативов было обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых по принципу "одного окна", 90% населения страны. И эта задача была выполнена в 2015 году.

Важным аспектом при формировании схемы размещения многофункциональных центров являлось обеспечение доступности услуг в небольших (малочисленных), труднодоступных, удаленных населенных пунктах.