Бренд Mango возобновляет работу в России

22 июля. FINMARKET.RU - Турецкая Fiba Retail, которая развивала в России британский бренд одежды Marks & Spencer (M&S), может стать одним из новых франчайзи испанского ритейлера Mango, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на источники, близкие к разным сторонам потенциальной сделки. По их словам, точки Mango она планирует открывать на месте магазинов M&S, число точек пока обсуждается. Первая из них может появиться в торгово-развлекательном комплексе "Гагаринский" на Ленинском проспекте в Москве.

Под управлением Fiba Retail находилось 48 российских магазинов M&S, из них 33 в Москве и пять в Санкт-Петербурге. После начала СВО британский бренд принял решение уйти из России.

У Mango в России было 55 собственных магазинов, еще 53 точки работали по франшизе. В марте испанская сеть остановила продажи в своих магазинах, а франчайзинговые площадки не закрывались. В июне Mango заявила, что уйдет из России, передав собственные точки франчайзи – за месяц компания рассчитывала уступить 24 магазина, писали издания El Pais и La Vanguardia. Согласно условиям сделки партнеры Mango смогут продолжать закупать продукцию компании, но логистикой им придется заниматься самостоятельно или через стороннего дистрибутора. В прошлом году Россия входила в пятерку основных рынков сбыта Mango и обеспечивала 8% прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT), сообщал представитель компании испанскому изданию Modaes.

Бренд Mango давно представлен на российском рынке, у компании выгодные условия партнерства, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, после того как испанская сеть перестала экспериментировать с форматами и вернулась к площади магазинов 400 кв. м, их продажи стабилизировались. По данным "СПАРК-Интерфакса", выручка компании «Манго Раша» по РСБУ в 2021 г. составила 12,8 млрд руб. (+4,67% к предыдущему году), чистая прибыль – 591 млн руб. (+79,96%). После ухода с рынка fashion-гигантов открывать Mango будет выгодно, особенно на площадках с отделкой, считает Малахатько.