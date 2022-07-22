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22 июля 2022 года 09:15
Пилот по дистанционной продаже рецептурных лекарств подготовит Минздрав
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dpa/ТАСС
22 июля. FINMARKET.RU - Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов может пройти в РФ с 1 января 2023 года. В ближайшие две недели регламентирующие его документы подготовит Минздрав. В пилоте примут участие три российских региона, где ранее были запущены электронные рецепты,— Москва и Московская и Белгородская области, сообщает "Коммерсантъ". О начале эксперимента "Ъ" сообщили несколько участников отрасли и подтвердил источник в правительстве. Как пояснил источник газеты в Белом доме, после заседания совета и согласительного совещания в аппарате правительства главным ведомством, ответственным за пилот, стал Минздрав, поскольку "позиции Минэкономики были раскритикованы ГПУ". Как напоминает директор компании "Первый электронный рецепт" Кирилл Хромов, чтобы проект работал полноценно, необходимо внедрение системы электронного рецепта.
Опубликовано Финмаркет
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