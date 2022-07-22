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22 июля 2022 года 08:57
Спрос на подержанные смартфоны вырос более чем вдвое
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Артем Геодакян/ТАСС
22 июля. FINMARKET.RU - По данным ритейлеров, спрос на подержанные смартфоны в июне вырос более чем вдвое, объем их продаж в среднем увеличивается на 50%, пишет "Коммерсантъ". Продажи новых устройств при этом упали на 35% год к году в штуках и на 38% в деньгах. По словам экспертов, увеличение спроса связано с продолжающимся дефицитом устройств, которые после начала военных действий на Украине в России больше официально не продаются, в том числе с недостаточным объемом ввоза техники в рамках параллельного импорта. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков полагает, что рынок подержанных устройств в 2022 году займет лишь до четверти от общего объема продаж. При этом общий объем продаж смартфонов в стране, скорее всего, серьезно снизится.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: .РФ.смартфоны, спрос
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