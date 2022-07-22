Оптимизм в оценках российской экономики растет

22 июля. FINMARKET.RU - В первом после введения антироссийских санкций прогнозе, опубликованном в марте, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидали падения экономики в 2022 г. на 6,3–6,6%. В апреле оценки были ухудшены до 7,5–7,8%. Но затем аналитики центра улучшали своитри месяца подряд. В мае – до 7,4–7,7%, в июне – до 7–7,2%. В последнем, июльском обзоре ЦМАКП повысил прогноз до 5,4–5,7%. Лучше стали и ожидания от 2023 г. Сейчас в центре прогнозируют снижение ВВП на 0,9–1,2% вместо ожидавшихся в июне 1,2–1,5%. Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов сообщил " Ведомостям ", что дальнейшее улучшение оценок не исключено, но прогнозировать это можно не раньше осени.

Снижение ВВП России по итогам этого года не превысит 5%, прогнозировал помощник президента России Максим Орешкин в конце весны.

ЦМАКП не единственный аналитический институт, оптимизм которого относительно российской экономики устойчиво растет, отмечают "Ведомости". Банк России публикует консенсус-прогнозы, составленные из оценок аналитиков российских и зарубежных организаций. Согласно последнему, июльскому докладу, экономисты, опрошенные ЦБ, улучшили прогнозы по спаду экономики в этом году до 6% с ожидавшихся в июне 7,5%, но ухудшили на 2023 г. – до снижения ВВП на 1,3% вместо нулевой динамики.

Падение ВВП России по итогам года может составить 4,3%, прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Прогноз ПСБ по ВВП в 2022 г. пока улучшен до снижения на 6% против ожидавшихся в середине весны 7,1%, говорит главный аналитик банка Денис Попов. Но предпосылки для дальнейшего улучшения прогноза есть, вплоть до спада менее 5%, добавил он.

Аналитики Совкомбанка полагают, что ВВП в этом году снизится на 5%. Поддержку экономике оказывают высокие цены на нефть и газ, отмечает главный аналитик банка Михаил Васильев. Спад ВВП менее 5%, по его словам, возможен при сохранении высоких цен на нефть и газ до конца года, замедлении инфляции, снижении ключевой ставки до 7,5–8%, оживлении кредитования, удержании безработицы на низких уровнях, хорошем урожае, перенаправлении экспорта на Восток, наращивании бюджетных расходов и ослаблении рубля.

Пессимистичные ожидания относительно масштабного падения российской экономики из-за санкций не оправдались, констатировала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Но на скорое восстановление все же рассчитывать не приходится, признала она.

Но есть и более консервативные оценки. Прогноз по спаду ВВП на 2022 г. сейчас улучшен до 8,5% с ожидавшихся в марте – апреле 11,3%, не согласился эксперт "БКС мир инвестиций" Евгений Миронюк. В связи с укреплением рубля и относительной стабильностью на рынке труда реальные доходы граждан и потребление пострадают не так сильно, как ожидалось, отметил он.