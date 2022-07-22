Россияне перешли к сберегательной модели поведения

22 июля. FINMARKET.RU - Индекс потребительской уверенности россиян — показатель, отражающий оценку экономической ситуации в стране, — опустился до –31%, таким образом, граждане перешли к сберегательной модели поведения. Таковы данные мониторинга НИУ ВШЭ, на которые ссылаются "Известия". Как отмечает газета, это самый низкий показатель (индекс потребительской уверенности россиян отражает их оценки экономической ситуации в стране, характеризует состояние делового климата) с 2015 года. В Минэкономразвития "Известиям" подтвердили сохранение слабого спроса населения, а также дефляционного тренда в июле. Однако ситуация может измениться, если курс рубля ослабнет.

Во 2-м квартале 2022 года итоговый индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ) снизился относительно предыдущего (–21%) до значения –31%, говорится в аналитическом исследовании НИУ ВШЭ. Это наиболее сильное сокращение с кризисного 2015 года, тогда показатель упал до –32%.

Сократились и другие индексы. Так, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок уменьшился на 14 п.п. и составил 46%. Индекс благоприятности условий для сбережений сократился на 6 п.п., до 44%. Однако это значение выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во 2-м квартале 2020-го, когда был локдаун, говорится в исследовании ВШЭ.

"Впервые в ретроспективной динамике индикатора, согласно результатам опроса, во 2-м квартале 2022 года наиболее резко на изменившиеся экономические условия отреагировали молодые люди в возрасте до 30 лет", — отмечается в мониторинге. В этой группе ИПУ упал по сравнению с предыдущим кварталом на 32 п.п. В документе говорится: кризисные события предыдущих лет отражались в большей степени на потребительских настроениях людей старшего и среднего возраста.

Основной причиной появления такой тенденции выступает психологический фактор: свою роль сыграли шок от изменений и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7–10%, пояснил "Известиям" один из авторов мониторинга, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, люди ожидают снижения доходов, что вызывает сокращение уровня потребления. Из-за этого замедляется экономический рост, поскольку на 45–50% экономика страны базируется на тратах домашних хозяйств.

" Государство пытается компенсировать населению потери в доходах и потери за счет инфляции, ведь 15% инфляции — фактически налог на доходы, налог на деньги. То есть помимо 13% НДФЛ в этом году еще 15% — индекс потребительских цен, вследствие чего прямой налог составит 28%. Сегмент продовольственной инфляции будет на 2–3 пункта выше, чем общий индекс потребительских цен, что составит главный удар по низкодоходному населению", — предупредил Георгий Остапкович.

В Минэкономразвития "Известиям" подтвердили, что в реальном выражении показатели потребительского спроса всё еще ниже значений января–февраля. В целом спрос в экономике остается слабым, несмотря на некоторое оживление потребительской активности, вызванное сезонными тенденциями

"Сохраняется дефляционный тренд. В июне цены снизились на 0,35% месяц к месяцу. В июле тренд дефляции был продолжен. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. По компаниям и ипотеке — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и бизнес тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать", — отметили в ведомстве.