Субсидирование чартеров хотят расширить на регулярные авиарейсы и поезд

21 июля. FINMARKET.RU - Программу субсидирования туристических чартеров могут расширить на регулярные авиарейсы и поезда. Туроператоры смогут выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и в поездах по субсидированным тарифам. Такую инициативу обсуждают в рабочей группе Ростуризма с участием представителей Росавиации, авиакомпаний и туротрасли, сообщили "Известиям" в ведомстве.

"Сейчас правительство субсидирует только внутренние чартерные рейсы для туристов. Эта«востребована и бизнесом, и туристами — рейсы летают со 100-процентной загрузкой", — отметили в Ростуризме.

Бизнес рассчитывает на скорейшее принятие поправок — это поможет поддержать внутреннийв межсезонье, сказал «Известиям» председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

Программа субсидирования внутренних туристических чартеров существует с 2021 года. Правительство приняло ее, чтобы поддержать туротрасль в условиях пандемии. И в прошлом, и в нынешнем году на программу выделялось по 1,2 млрд рублей. За 2021 год из этих средств было освоено не более 300 млн рублей, сообщил источник "Известий" в одной из российских авиакомпаний. Причина заключалась в том, что субсидировались полеты лишь по семи направлениям, причем на некоторых было много и регулярных рейсов.

В 2022 году число субсидируемых направлений увеличилось до 12. В результате на данный момент потрачено 500 млн из выделенных 1,2 млрд, следует из информации на официальном сайте Ростуризма. Если за весь 2021 год чартерными рейсами воспользовались 26 тыс. туристов, то в этом году по состоянию на конец июня их уже 30 тыс., а до конца года цифра может вырасти до 50 тыс., рассказал Горин. Рабочая группа Ростуризма рассматривает возможность того, чтобы субсидировалось гораздо больше направлений, чем нынешние 12.