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21 июля 2022 года 09:39
Фермеры будут получить в аренду земли сельхозназначения без торгов
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Александр Рюмин/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - Фермеры смогут получить в аренду государственные и муниципальные земли сельхозназначения без торгов. Закон об этом публикует, "Российская газета". Арендовать землю крестьянским (фермерским) хозяйствам можно на срок до пяти лет. Но этот срок можно продлевать. Фермер также имеет приоритетное право выкупа этой земли. При этом на участке не построить гостиницу или жилой комплекс - изменять целевое назначение земли запрещено, можно использовать только для сельскохозяйственных работ. Также нельзя передавать участок третьим лицам, в том числе в субаренду. Соответствующие изменения внесены в Земельный кодекс и закон об обороте земель сельхозназначения. В правительстве надеются, что такое изменение позволит увеличить фермерам объемы производства сельхозпродукции. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) также рассчитывают, что новый закон даст толчок введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
Опубликовано Финмаркет
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