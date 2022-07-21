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21 июля 2022 года 09:15

Сумму возврата налога с покупки жилья предлагают повысить

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21 июля. FINMARKET.RU - В России предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости. Такую инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минфин направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия". Сейчас возвращается 13% максимум с 2 млн — 260 тыс. рублей. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей, но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124% (только с марта 2020 года — на 52%), отметил директор компании Ильдар Хусаинов.

Поэтому лимит целесообразно увеличить до 6 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью «квадрата», сказал он. Для остальных же регионов предложили поднять сумму до 4 млн рублей. Тогда выплаты с 6 млн вырастут до 780 тыс. рублей, с 4 млн — до 520 тыс.

Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в Минфин, сообщили изданию в пресс-службе кабмина. В Министерстве финансов сказали, что получили обращение и рассмотрят предложения в установленном порядке.

"Поддерживаю инициативу увеличить сумму для налогового вычета по НДФЛ при покупке жилья: нужно делать всё для того, чтобы повысить уровень доступности жилья для наших граждан, создавать любые благоприятные условия", — заявил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Повысить лимит вполне возможно, подчеркнул он. Кроме того, оформление налогового вычета необходимо упростить, уверен парламентарий. Сегодня даже при подаче документов онлайн возникает масса вопросов, и иногда заявку приходится переделывать по несколько раз, пояснил Кошелев.

Мера социально значимая, она поддержит граждан, но на рынок недвижимости и цены существенного влияния не окажет, считают эксперты.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  жилье,  покупка,  налог

 
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