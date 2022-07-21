Борьба с мошенниками может увеличить срок банковских переводов

21 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме разрабатывают новые нормы, усиливающие ответственность банков за операции, связанные с хищением средств у граждан. Согласно проекту поправок к закону "О национальной платежной системе", в случае похищения мошенниками средств через перевод банк-отправитель должен вернуть деньги клиенту, пишет "Коммерсант"

Чтобы избежать ответственности, банк должен будет до принятия распоряжения на перевод проверить его на признаки мошеннической операции. Для этого необходимо сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой собирается информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банк должен уведомить отправителя средств о риске и получить от него повторное подтверждение о переводе средств. Но даже в случае получения подтверждения банк может заблокировать операцию на два дня.

Дело в том, что чаще всего средства у граждан похищают методами социальной инженерии, когда клиент самостоятельно переводит деньги мошеннику. "Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику",— говорится в пояснительной записке. В документе предлагается обязать проверять платеж на антифрод и банку получателя платежа, и результаты сообщать банку отправителя, который примет решение, осуществлять ли перевод.