Минфин в сентябре планирует вернуться на долговой рынок

21 июля. FINMARKET.RU -планирует вернуться на долговой рынок в 3-м квартале, рассказал "Ведомостям" близкий к правительству источник. По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября. Другой источник, также близкий к кабинету министров, подтвердил, что Минфин в ближайшие месяцы готовится возобновить размещение ОФЗ. По его словам, это произойдет не позднее октября. Источник также уточнил, что ведомство вернется к заимствованиям, после того как "рынок увидит бюджетные проектировки".

По словам источников, решений по конкретным суммам заимствований пока нет. Цели по размеру размещений не ставится, речь больше "про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.", заявил один из собеседников "Ведомостей". По его словам, инвесторам требуется время на адаптацию своей политики к возобновлению аукционов. Лучше выходить плавно, а не размещаться "махом после Нового года", резюмировал он.

Риски при возобновлении Минфином заимствований будут минимальные, если сохранится текущая динамика, в том числе курс на снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок на финансовом рынке, и не появятся новые негативные факторы, заявил "Ведомостям" представитель Счетной палаты.

В последний раз министерство выходило на рынок 9 февраля. После этого два аукциона, запланированных на 16 и 22 февраля, были отменены. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям" сообщил о решении отказаться от размещений в этом году. Но два месяца спустя, после стабилизации ситуации в экономике, Силуанов заявил, что выход на долговой рынок в этом году не исключается. По его словам, для возобновления размещения нужно определиться с бюджетной политикой на предстоящие годы, в частности оформить новое бюджетное правило.

На 1 июля 2022 г. объем внутреннего госдолга составлял почти 16 трлн руб., а с учетом госгарантий - 16,7 трлн, следует из данных Минфина. Внешние обязательства на эту же дату ведомство оценивало в $59,7 млрд.