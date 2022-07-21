.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1365,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3504,31 млрд руб.
В Минфине США заявили о намерении добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ к концу года
21 июля 2022 года 08:34
Минфин в сентябре планирует вернуться на долговой рынок
|0
Владимир Гердо/ТАСС
21 июля. FINMARKET.RU - Минфин планирует вернуться на долговой рынок в 3-м квартале, рассказал "Ведомостям" близкий к правительству источник. По его словам, ведомство возобновит размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), после того как будут одобрены бюджетные проектировки. Правительство должно согласовать их до конца сентября. Другой источник, также близкий к кабинету министров, подтвердил, что Минфин в ближайшие месяцы готовится возобновить размещение ОФЗ. По его словам, это произойдет не позднее октября. Источник также уточнил, что ведомство вернется к заимствованиям, после того как "рынок увидит бюджетные проектировки". По словам источников, решений по конкретным суммам заимствований пока нет. Цели по размеру размещений не ставится, речь больше "про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.", заявил один из собеседников "Ведомостей". По его словам, инвесторам требуется время на адаптацию своей политики к возобновлению аукционов. Лучше выходить плавно, а не размещаться "махом после Нового года", резюмировал он. Риски при возобновлении Минфином заимствований будут минимальные, если сохранится текущая динамика, в том числе курс на снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок на финансовом рынке, и не появятся новые негативные факторы, заявил "Ведомостям" представитель Счетной палаты. В последний раз министерство выходило на рынок 9 февраля. После этого два аукциона, запланированных на 16 и 22 февраля, были отменены. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью "Известиям" сообщил о решении отказаться от размещений в этом году. Но два месяца спустя, после стабилизации ситуации в экономике, Силуанов заявил, что выход на долговой рынок в этом году не исключается. По его словам, для возобновления размещения нужно определиться с бюджетной политикой на предстоящие годы, в частности оформить новое бюджетное правило. На 1 июля 2022 г. объем внутреннего госдолга составлял почти 16 трлн руб., а с учетом госгарантий - 16,7 трлн, следует из данных Минфина. Внешние обязательства на эту же дату ведомство оценивало в $59,7 млрд.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.