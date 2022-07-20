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20 июля 2022 года 10:59
Маткапитал разрешат тратить на покупку машины
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме разработали законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала. Предполагается, что эти средства можно будет потратить на приобретение автомобиля. Эксперты считают, что такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на машины. Документ направлен в правительство для получения заключения. О том, на каких условиях и на покупку каких автомобилей позволят тратить маткапитал, пишут "Известия", в распоряжении которых есть копия законопроекта. Поправками предусматривается, что легковой автомобиль, приобретаемый с использованием маткапитала (524,5 тыс. рублей на первого ребенка, 693,1 тыс. рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была оформлена на первенца) должен быть новым, произведенным в России и иметь не менее трех пассажирских мест, помимо водительского. Кроме того, документ устанавливает ограничения по цене и мощности машин.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, маткапитал, использование, законопроект
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