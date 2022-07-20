Маткапитал разрешат тратить на покупку машины

20 июля. FINMARKET.RU - В Госдуме разработали, расширяющий возможности использования материнского капитала. Предполагается, что эти средства можно будет потратить на приобретение автомобиля. Эксперты считают, что такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на машины. Документ направлен в правительство для получения заключения. О том, на каких условиях и на покупку каких автомобилей позволят тратить пишут "Известия", в распоряжении которых есть копия законопроекта.

Поправками предусматривается, что легковой автомобиль, приобретаемый с использованием маткапитала (524,5 тыс. рублей на первого ребенка, 693,1 тыс. рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была оформлена на первенца) должен быть новым, произведенным в России и иметь не менее трех пассажирских мест, помимо водительского. Кроме того, документ устанавливает ограничения по цене и мощности машин.