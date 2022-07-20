Mothercare может уйти из России

20 июля. FINMARKET.RU - Кувейтская Alshaya Group начала поиск покупателей на принадлежащую ей фирму "Монэкс трейдинг", которая развивает в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров. Об этом " Ведомостям " рассказал один из розничных операторов. О поиске покупателя знают также два консультанта по недвижимости, работавших с компанией. Один из источников отметил, что продажа бизнеса – самый желательный вариант и для Alshaya Group, и для российской команды, но рассматривается также вариант с распродажей товарных запасов и окончательным закрытием всей сети магазинов. Решение о продаже бизнеса в России он связывает с давлением на эту компанию со стороны правообладателя бренда – британской компании Mothercare.

Кувейтская компания хотела бы избежать сценария с ликвидацией российского юрлица, поэтому она хочет передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично (оптимизировав часть объектов, сохранив самые ликвидные) с оборудованием и командой, говорят собеседники "Ведомостей". Всего речь идет о 118 торговых точках в 30 регионах России (56 из них расположены в Москве). Покупатель также сможет получить товарные запасы компании, которых хватит на 1,5 года. На их закупку компания потратила около 3 млрд руб. и надеялась выручить от их реализации в 2 раза больше, сообщил собеседник "Ведомостей". По его словам, сейчас "Монэкс трейдинг" готов продать бизнес по закупочной цене товарных запасов. Дальнейшие поставки остаются под вопросом, как и разрешение на их реализацию под материнским брендом, добавляет розничный оператор.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты склоняются к тому, что если российскую сеть Mothercare не удастся продать, то она будет вынуждена устроить распродажу в магазинах или через маркетплейсы, как это уже делает Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и др.).