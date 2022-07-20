В России могут ввести временный мораторий на транспортный налог

20 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль, сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова парламентарию Виталию Милонову, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом.

"Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу", — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова (сейчас он также занимает позицию вице-премьера) депутату Виталию Милонову от 13 июля. В письме чиновник подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там «Известиям» сказали, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Транспортныйзависит от мощности двигателя, он может доходить до 75 тыс. рублей в год, подсчитали эксперты. По их мнению, мера должна поддержать российский автопром.