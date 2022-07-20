.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пора поднять вопрос о контроле государства за работой фондов капремонта - глава комитета Госдумы по ЖКХ
20 июля 2022 года 09:40
В России могут ввести временный мораторий на транспортный налог
|0
Александр Щербак/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль, сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова парламентарию Виталию Милонову, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом. "Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу", — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова (сейчас он также занимает позицию вице-премьера) депутату Виталию Милонову от 13 июля. В письме чиновник подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там «Известиям» сказали, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть. Транспортный налог зависит от мощности двигателя, он может доходить до 75 тыс. рублей в год, подсчитали эксперты. По их мнению, мера должна поддержать российский автопром.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.