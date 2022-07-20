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20 июля 2022 года 09:40

В России могут ввести временный мораторий на транспортный налог

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг поддержал депутатское предложение освободить россиян от уплаты транспортного налога на два-три года, если человек покупает отечественный автомобиль, сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова парламентарию Виталию Милонову, пишут "Известия", ознакомившиеся с документом.

"Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу", — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова (сейчас он также занимает позицию вице-премьера) депутату Виталию Милонову от 13 июля. В письме чиновник подчеркнул, что за налоговую сферу отвечает Минфин. Там «Известиям» сказали, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Транспортный налог зависит от мощности двигателя, он может доходить до 75 тыс. рублей в год, подсчитали эксперты. По их мнению, мера должна поддержать российский автопром.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  налог,  транспорт

 
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