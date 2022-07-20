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20 июля 2022 года 09:29

ФАС просит полномочий для борьбы со спекулянтами

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Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить контроль над ценами — в случаях "необоснованного" их роста служба просит полномочий до 2024 года привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. Де-факто, пишет "Коммерсантъ", это поможет государству оперативно вмешиваться в ценовое регулирование и сглаживать пики в условиях санкций и ухода с рынков иностранных поставщиков. Ожидается, что основанием для решения ФАС станет заключение Минэкономики об обоснованности роста цен — в министерстве, однако, не детализировали критерии такой оценки. Юристы и деловое сообщество отмечают наличие коллизий в проекте и предупреждают о рисках избыточного вмешательства государства в ценовую политику компаний.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ.ФАС,  спекулянты,  борьба

 
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