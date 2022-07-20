.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
20 июля 2022 года 09:29
ФАС просит полномочий для борьбы со спекулянтами
|0
Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 июля. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить контроль над ценами — в случаях "необоснованного" их роста служба просит полномочий до 2024 года привлекать бизнес к ответственности при сговорах по упрощенной схеме. Де-факто, пишет "Коммерсантъ", это поможет государству оперативно вмешиваться в ценовое регулирование и сглаживать пики в условиях санкций и ухода с рынков иностранных поставщиков. Ожидается, что основанием для решения ФАС станет заключение Минэкономики об обоснованности роста цен — в министерстве, однако, не детализировали критерии такой оценки. Юристы и деловое сообщество отмечают наличие коллизий в проекте и предупреждают о рисках избыточного вмешательства государства в ценовую политику компаний.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ.ФАС, спекулянты, борьба
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.