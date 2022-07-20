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20 июля 2022 года 08:58

Промышленный оптимизм обновил минимум нынешнего кризиса

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
20 июля. FINMARKET.RU - Опубликованный Институтом Гайдара (ИЭП) Индекс прогнозов промышленности по данным на 18 июля опустился ниже отметки февраля этого года. Ранее другой индикатор этого же института — Индекс промышленного оптимизма — обновил минимум нынешнего кризиса. Снижение оптимизма в прогнозах промышленников зарегистрировано по всем трем используемым при расчете индекса индикаторам — прогнозам спроса, планам выпуска и найма, пишет"Коммерсантъ".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  промышленность,  прогноз

 
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