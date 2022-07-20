Путин разъяснил Европе важность для нее "Северных потоков"

20 июля. FINMARKET.RU - Прокачка газа по газопроводу "Северный поток" может еще больше сократиться - до одной пятой его мощности, до 33 млн куб. м в сутки если к моменту выработки межремонтного ресурса у одного из работающих ГПА он не будет заменен на отремонтированный в Канаде агрегат, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин в Тегеране.

Он отметил, что в конце июля (ориентировочно 26 июля) "Газпром" должен остановить на ремонт еще один агрегат на компрессорной станции "Портовая" и если из Канады не вернется отремонтированная турбина - прокачка по магистрали сократится до 33 млн куб. м в сутки.

"Северный поток" (один)". Один из основных маршрутов - 55 млрд кубических метров в год мы прокачиваем по нему. Там работает 5 газоперекачивающих агрегатов компании Siemens. Один в резерве. Один из них должен был оправлен на ремонт - вместо него должен был поступить с завода Siemens в Канаде отремонтированный. Он оказался под санкциями в Канаде. Одна машина вышла, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала", - обрисовал он текущую ситуацию.

"Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у "Газпрома" нет. И мы конечно должны их получить, потому что эта наша собственность, собственность "Газпрома". И "Газпром" должен получить не только металл, машину, но и документы на нее: и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать что "Газпром" берет: в каком состоянии машина пришла и какой ее юридический статус - она под санкциями, не под санкциями, что с ней будет - завтра может заберут её?" - отметил Путин.

Президент продолжил: "Но это еще не все. Дело в том, что в конце июля, числа 26-го (надо спросить у "Газпрома"), также на регламентные работы на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмем отремонтированную? Совершено непонятно. И еще одна машина уже вышла из строя, потому что там какая то внутренняя облицовка отвалилась, это Siemens подтвердил. Сейчас работает две - 60 млн перекачивает в сутки. Если еще одна придет - хорошо. Будет работать две. А не придет - будет одна - будет только 30 млн кубических метров в сутки. Ну посчитайте сколько прокачать за оставшееся полугодие".

"Причем здесь? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие агрегаты. "Газпром" готов качать столько сколько нужно. Они же сами все закрыли! "Газпром всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. Наши партнёры пытаются переложить свои собственные ошибки на "Газпром" - это не имеет под собой никаких оснований", - подчеркнул Путин.

Даже срочный запуск газопровода "Северный поток 2" не сможет принести на рынок Европы новые большие объемы газа, так как половина мощностей магистрали уже переориентирована на российский рынок на фоне проволочек регуляторов ФРГ.

Об этом президент России Владимир Путин предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщил российский лидер журналистам в Тегеране: "У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают. Но и здесь есть проблемы. Мы в разговоре с канцлером эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос".

"Я сказал, что "Газпром" создал мощности, зарезервировал их - ему с этим надо что-то делать. Они не могут бесконечно висеть в воздухе. Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объемов предназначенного для "Северного потока 2" снимем для внутреннего потребления и переработки. Я разговаривал на эту тему по просьбе "Газпрома" - и "Газпром" это уже сделал", - поделился Путин.

"Поэтому даже если мы завтра запустим "Северный поток 2" - это будет не 55 млн кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие - значит одна четверть. Вот такова ситуация с поставками", - обратил он внимание.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

"Газпром" выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства. Если, конечно, это кому-то нужно. Если они сами своими руками все закрывают, а потом ищут виноватых. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - заметил президент.

Путин отметил: "Европейские страны пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные - солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной, ветра не было - вот и все. А инвестиции в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений. Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивается. Вот результат политики за предыдущие десятилетия. Отсюда все началось (а не из каких-то действий России и "Газпрома") и цены поползли!"

Он также заявил, что форс-мажор, объявленный "Оператором ГТС Украины" в отношении 1/3 транзитных объемов по контракту с "Газпромом" имеет политическую основу. "Украина вдруг неожиданно объявила, что один из двух маршрутов, которые идут по ее территории, она закрывает, якобы в связи с тем, что одна из газоперекачивающих станций находится не под ее контролем, а на территории ЛНР. Но она оказалась под контролем Луганской народной республики несколько месяцев назад, а они недавно взяли и закрыли без всяких на то оснований. Все там нормально функционировало, никто не мешал. Закрыли просто по политическим соображениям", - уверен Путин.

Президент также отметил, что отказ Польши от прямых поставок из России и его получение реверсом из Германии также усугубил дефицит на рынке Европы.

"Это наш российский газ, который оказался для поляков дешевле. Они брали у нас по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам - в 3-4 раза дешевле, чем рыночная цена. Немецким компаниям выгодно с небольшой премией продавать полякам. Полякам выгодно покупать, потому что это дешевле, чем брать от нас напрямую. Но объем газа на рынке Европы уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли", - констатировал он.