Переезд работников предлагают субсидировать

19 июля. FINMARKET.RU -предлагает до конца 2022 года субсидироватьработников в возрасте до 35 лет из одного региона РФ в другой. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru. Как следует из пояснительной записки, ведомство подготовило его в рамках реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, пишет "Коммерсант"

В Минтруде надеются, что он позволит "стимулировать внутреннюю трудовую миграцию молодежи из трудоизбыточных субъектов в трудонедостаточные и обеспечить потребности импортозамещающих предприятий работниками".

К трудоизбыточным регионам ведомство предлагает отнести Дагестан, Ингушетию, Алтай, Туву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню из-за высокого - по сравнению со среднероссийским - уровня безработицы (9% против 4,5%). К трудонедостаточным - 25 регионов из всех федеральных округов (за исключением Центрального и Южного - "территорий естественного притяжения миграции"). Работники, которые решатся на переезд, смогут получить 116,8 тыс. руб. в виде двух выплат - на второй и на седьмой месяц после трудоустройства. Перечислять средства регионам из федерального бюджета будет Фонд социального страхования (ФСС). До конца года, как пояснил источник "Коммерсанта" в Минтруде, на эти цели заложено более 200 млн руб.