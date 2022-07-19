Оформлять соцвыплаты и льготы станет проще

19 июля. FINMARKET.RU - Начислять все социальные, включая пенсии, пособия на детей, по временной нетрудоспособности, в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями будет единый Фонд пенсионного и социального страхования. При этом большинство мер соцподдержки будет назначаться по принципам "социального казначейства" - то есть без лишних справок и по одному заявлению, а иногда даже без него - проактивно, при возникновении у человека права на ту или иную выплату. Все консультации о полагающихся мерах поддержки граждане будут получать в единых клиентских службах. Закон об этом публикует, "Российская газета"

В документе говорится, что единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет работать с 1 января 2023 года. Он создается путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС), будет предоставлять все услуги, которые сегодня можно получить в этих двух ведомствах. Таким образом, оформление выплат ускорится еще и за счет того, что не потребуется делать межведомственные запросы, пояснили в Минтруде. Сегодня часто по одной и той же жизненной ситуации человеку приходится обращаться в оба фонда.

Объединение фондов не отразится на гражданах, которые уже получают пособия: они будут выдаваться в привычное время и в привычном размере.

В Минтруде подчеркнули, что объединение фондов позволит сократить расходы на их содержание за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса. Ряд административных зданий, в которых не ведется прием граждан, будет освобожден и передан под другие объекты социальной сферы: бюро медико-социальной экспертизы или такие соцучреждения, как центры дневного пребывания.