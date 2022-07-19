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19 июля 2022 года 09:11
Операторы просят пересмотреть штрафы за нарушение закона "о серых сим-картах"
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YAY\ТАСС
19 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские операторы связи "Ростелекома", МТС, "МегаФона", Tele2 и "Вымпелкома" направили письмо председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову, в котором просят пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие штрафы за нарушение "закона о серых симках", пишет "Коммерсант". Поправки к закону "О связи", регулирующие оборот серых сим-карт, обязывают бизнес регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Компании могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. Закон также предусматривает возможность покупки сим-карт через интернет с помощью простой электронной подписи при верифицировании пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС). Документ вводит штрафы в размере 200-300 тыс. руб. для операторов, нарушивших правила продажи сим-карт через интернет. Если оператор не отключил от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА или внесших туда недостоверные данные, штраф составит 300-500 тыс. руб. Операторы в письме утверждают, что эти штрафы в десять раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения, и просят снизить их размер, чтобы не увеличивать административную нагрузку на бизнес в период экономического кризиса.
Опубликовано Финмаркет
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gocha 19.07.2022
Если не нарушаешь закон, то придётся платить штраф. В период экономического кризиса страдает не только бизнес, но и(прежде всего) обычные граждане. Поэтому если уменьшать штрафы, то ущерб от правонарушений с помощью серых карт надо возложить на оператора.
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