Операторы просят пересмотреть штрафы за нарушение закона "о серых сим-картах"

19 июля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российскиесвязи "Ростелекома", МТС, "МегаФона", Tele2 и "Вымпелкома" направили письмо председателю комитета Госдумы по госстроительству Павлу Крашенинникову, в котором просят пересмотреть поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающиеза нарушение "закона о серых симках", пишет "Коммерсант"

Поправки к закону "О связи", регулирующие оборот серых сим-карт, обязывают бизнес регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Компании могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию.также предусматривает возможность покупки сим-карт через интернет с помощью простой электронной подписи при верифицировании пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС).

Документ вводит штрафы в размере 200-300 тыс. руб. для операторов, нарушивших правила продажи сим-карт через интернет. Если оператор не отключил от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА или внесших туда недостоверные данные, штраф составит 300-500 тыс. руб. Операторы в письме утверждают, что эти штрафы в десять раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения, и просят снизить их размер, чтобы не увеличивать административную нагрузку на бизнес в период экономического кризиса.