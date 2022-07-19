Минфин предлагает закупать валюту на доходы от нефти свыше $60 за баррель

19 июля. FINMARKET.RU -предложил модифицировать бюджетноев следующих параметрах: ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60/барр. и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр./сутки, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Действие системы бюджетных правил почти сразу после введения антироссийских санкций было приостановлено. До этого механизм выполнял главным образом две функции. Во-первых, стабилизировал расходы бюджета на определенном уровне: в периоды благоприятной конъюнктуры их рост был ограничен, но во время спада нефтяных котировок размер трат не уменьшался, поскольку они были обеспечены накопленными из сверхдоходов резервами - их источником служил фонд национального благосостояния (ФНБ). Вторая функция правила - влияние на курс рубля и рост его предсказуемости. Налоги от продажи нефти по более высокой, чем цена отсечения, стоимости направлялись на покупку иностранной валюты, что удерживало рубль от укрепления в периоды подъема сырьевого рынка. Во время ухудшения конъюнктуры накопленные в ФНБ иностранные активы, наоборот, продавались за рубли, что не позволяло курсу обвалиться.

Агентом Минфина по операциям в рамках бюджетного правила выступал ЦБ, который также накапливал золотовалютные резервы и мог самостоятельно, за счет своих активов, проводить валютные интервенции для стабилизации курса. Российские резервы, как Минфина, так и Банка России, номинированные в валютах недружественных стран, в результате санкций были заморожены: заблокированными оказались примерно $300 млрд, т. е. около половины всех активов.

Бюджетное правило пришлось приостановить, во-первых, для того, чтобы использовать всю сумму нефтегазовых доходов бюджета, а не только базовые для финансирования расходов, а во-вторых, из-за объективной невозможности из-за санкций закупать валюту на дополнительные поступления. Когда стоимость доллара и евро после введения первых пакетов санкций взлетала свыше 100 руб., функция прогнозируемости курса, которую ранее выполняло бюджетное правило, мало кого волновала. Но после того, как рубль перешел к устойчивому укреплению, власти заговорили о необходимости возобновления валютных интервенций.

Представитель Минфина сообщил, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается на площадке правительства, но о конкретных решениях говорить пока преждевременно. Аналогично "Ведомостям" ответили и в пресс-службе Минэкономразвития.