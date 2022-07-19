Маткапитал разрешат тратить на коммерческие детсады

19 июля. FINMARKET.RU - Госдума РФ приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату частного образования. В Совете Федерации должны принять документ в ближайшее время. Об этом "Известиям" рассказали парламентарии.

В настоящее время частное дошкольное образование в России начинает пользоваться большим спросом. По оценке Аналитического центра при правительстве РФ, доля частных детских садов составляет примерно 2% в общем числе дошкольных образовательных организаций. В реальности же, заявили "Известиям" источники в двух ведомствах, частный сектор может занимать свыше 50% рынка дошкольного образования за счет индивидуальных предпринимателейи (ИП).

Сейчас родители пока еще не могут тратитьна оплату дошкольных услуг в частных организациях. Зато готовящиеся изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" позволят тратить эти средства на образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели. Родители смогут отдавать детей в частные дошкольные учреждения, нанимать репетиторов, водить в кружки и секции.

"Внесенные поправки не только дают родителям возможность более широкого выбора образовательных организаций для своего ребенка, но и избавляют предпринимательскую среду в сфере образования от излишней конкуренции", - пояснила "Известиям", одна из авторов документа депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

"Совершенствование форм использования материнского капитала - это комплексное расширение мер государственной поддержки семей с детьми и законодательная реакция на запрос общества, в частности родительского сообщества, - говорит председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко". - Этот закон мы поддержим.

Специалисты разъясняют, что новый закон устраняет конкурентное неравенство между частными детскими садами и ИП в образовательной среде. Однако законодателям необходимо продумать, как отрегулировать ценообразование в этой сфере, чтобы исключить лазейки для обналичивания средств.