Коттеджные поселки получат правовой статус

Коттеджные поселки предлагается вывести из правовой тени: готовятся инициативы, детально прописывающий для них правовой режим. Подробные рекомендации, как наладить жизни в коттеджных поселках, подготовил Совет при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, возглавляемый Павлом Крашенинниковым, сообщает "Российская газета".

Коттеджные поселки оказались в правовом смысле поселками-невидимками. Эксперты бьют тревогу: жизнь в таких поселках зачастую превращается в ад. Все из-за того, что масса правовых вопросов не урегулирована. Жители либо попадают в кабалу правлению и платят бесчисленные взносы неизвестно за что, но - в крупном размере. Или коротают дни в бесконечных конфликтах с соседями. Вплоть до драк.

Сейчас Совет при президенте рассмотрел законопроект "О жилых комплексах, управлении общим имуществом жилых комплексов". "По мнению Совета, данный проект предусматривает ряд важных положений, которые действительно смогли бы способствовать решению существующих проблем. Тем не менее, в значительной части он требует как концептуальной, так и юридико-технической доработки", - отметил Павел Крашенинников.

В частности, эксперты предложили распространить на собственников домов в коттеджных поселках нормы, регулирующие отношения между собственниками помещений в многоквартирных домах.

Также, как отмечает Павел Крашенинников, проектом не установлен перечень обязательной документации по планировке территорий при строительстве жилого комплекса.

"Совет считает, что необходимо четко сформулировать перечень общего имущества коттеджного поселка на стадии формирования документации по планировке территорий", - сказал он. В целом даны широкие рекомендации, которые должны стать ориентиром для разработчиков будущего закона.

В том числе: как выбирать органы правления, как выстраивать взаимоотношения с местными властями и т.д.

Не менее болезненной для граждан остается проблема земли, на которой стоит поселок. В одних поселках она вся муниципальная. В других - находится в частной собственности, в третьих - принадлежит и муниципалитету, и собственникам. И это также вызывает конфликты и прочие острые ситуации.

Важным остается вопрос взаимоотношения таких поселков с местными властями. В редчайших случаях государственные органы знают о том, что беспокоит жителей закрытых поселков, какие у них заботы и проблемы, и работают с такими поселками.