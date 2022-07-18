Аэропорты: финподдержка на подлете

18 июля. FINMARKET.RU - Минтранс и Росавиация совместно с профильными ассоциациями готовят по поручению премьера Михаила Мишустина проект постановления по поддержке аэропортов в условиях санкций западных стран. Это следует из письма Росавиации, направленного в ассоциацию "Аэропорт" 7 июня, сообщают "Ведомости".

Проект предусматривает выделение бюджетных средств на "частичное возмещение расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам в условиях внешнего санкционного воздействия, понесенных аэропортами в период с апреля по октябрь 2022 г.".

Проект находится на стадии межведомственного согласования, говорит источник "Ведомостей", близкий к разработчикам документа. По его словам, на днях было совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова по данному вопросу, но итоги совещания ему не известны. До этого обсуждалось выделение около 10 млрд руб. на поддержку аэропортов, знает собеседник "Ведомостей". Информации о том, что решение о запуске данной меры поддержки могло быть отрицательным, у него нет. Представитель Белоусова отказался от комментариев.

Информацию о подготовке нормативного акта подтвердили также источник в авиавластях и собеседник газеты в одном из крупных аэропортов. Последний добавил, что меры являются дополнительным инструментом в рамках общей стратегии поддержки авиаотрасли. По его словам, вопрос господдержки аэропортов обсуждается уже несколько месяцев.

Эксперт НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что меры поддержки должны учитывать тот факт, что чем меньше аэропорт, тем выше удельные издержки на пассажира и компенсация за каждого "потерянного" пассажира не решит проблемы. Он считает, что ограничиваться только финансовыми мерами поддержки не стоит.