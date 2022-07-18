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18 июля 2022 года 09:38

Минпромторг замыкает оборону госзаказа от западной вычислительной техники

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
18 июля. FINMARKET.RU - Минпромторг замыкает оборону госзаказа от западной вычислительной техники. Как пишет "Коммерсантъ", российская сторона внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения по изменению в ЕАЭС правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных. По сути, отмечает "Ъ", речь идет о том, что РФ как крупнейший в союзе госзаказчик намерена уклониться от закупок, по крайней мере для госнужд, западной вычислительной техники, перемаркированной в странах союза как "товары ЕАЭС". Российский Минпромторг (в ведомстве подтвердили “Ъ” концепцию документа) согласен на поставки евразийской электроники, только если она будет действительно собираться в союзе компаниями без контроля инвесторов из стран вне ЕАЭС.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  госзаказ,  ЕАЭС

 
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