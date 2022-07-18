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18 июля 2022 года 08:59

Производителям иномарок предлагают вернуть клиентам деньги

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
18 июля. FINMARKET.RU - Защитники прав потребителей нашли способ решить проблему ремонта импортных автомобилей по гарантии. Сейчас это практически невозможно из-за недопоставок запчастей. Поэтому Союз потребителей предложил Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выкупать неисправные автомобили по рыночной цене на момент возврата. Письмо уже направлено в АЕБ, с ним ознакомились "Известия". В антирейтинге дилеров по невыполнению ремонта — Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.

Механизм, предлагаемый Союзом потребителей для получения денежной компенсации, а также условия, на которых ее следует вводить, пока не ясны, сказали "Известиям" в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД). В сложившейся ситуации как вынужденная мера был легализован параллельный импорт. Организация ведет диалог с регуляторами по расширению перечня продукции для такого ввоза, чтобы максимально охватить требуемые запчасти. Стоит учитывать, что налаживание логистических цепочек тоже займет время, подчеркнули в ассоциации.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ.иномарки,  ремонт

 
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