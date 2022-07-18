Производителям иномарок предлагают вернуть клиентам деньги

18 июля. FINMARKET.RU - Защитники прав потребителей нашли способ решить проблему ремонта импортных автомобилей по гарантии. Сейчас это практически невозможно из-за недопоставок запчастей. Поэтому Союз потребителей предложил Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выкупать неисправные автомобили по рыночной цене на момент возврата. Письмо уже направлено в АЕБ, с ним ознакомились " Известия ". В антирейтинге дилеров по невыполнению ремонта — Renault, Mercedes Benz и Volkswagen Group.

Механизм, предлагаемый Союзом потребителей для получения денежной компенсации, а также условия, на которых ее следует вводить, пока не ясны, сказали "Известиям" в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД). В сложившейся ситуации как вынужденная мера был легализован параллельный импорт. Организация ведет диалог с регуляторами по расширению перечня продукции для такого ввоза, чтобы максимально охватить требуемые запчасти. Стоит учитывать, что налаживание логистических цепочек тоже займет время, подчеркнули в ассоциации.