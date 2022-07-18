18 июля. FINMARKET.RU - Падение экономики России углубляется и затрагивает все большее число регионов. Хотя июльские консенсус-прогнозы предполагают, что ВВП, потребление, инвестиции и объемы чистого экспорта в 2022 году снизятся меньше, чем ожидалось,затянется, вероятнее всего, на ближайшие несколько лет. При этом риски ухудшения среднесрочных прогнозов растут, пишет "Коммерсантъ", проанализировавший различные оценки экспертов.

Так, по оценке Института ВЭБ, спад ВВП в годовом выражении ускорился в мае до 3,9% с 3,3% в апреле. В Институте развития ВШЭ подсчитали, "рецессия охватила 60% регионов". "Пока нет оснований полагать, что нижняя точка спада уже достигнута",— отмечают в центре.

Обновленный ЦБ в июле среднесрочный консенсус-прогноз улучшен (по сравнению с июнем) для ВВП 2022 года на 1,5 процентного пункта (п. п.), до минус 6%, но в 2023 году — ухудшен с нуля до минус 1,3%. "Иными словами, - пишет "Коммерсант", рецессия продолжится в 2023 году, ни L-образной стабилизации, ни тем более быстрого V-образного выхода из нее не предвидится. Экономисты ЦМАКП в комментарии к своим обновленным среднесрочным прогнозам полагают, что рецессия продолжится и в 2024 году.