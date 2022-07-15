Процедуру добровольного закрытия бизнеса правительство предлагает упростить

15 июля. FINMARKET.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры закрытия недействующих малых и средних предприятий (МСП): для этого будет достаточного одного заявления в налоговый орган. Изменения позволят владельцам недействующих компаний избежать негативных последствий в виде временного запрета на открытие других компаний и занятие постов гендиректоров, которые возникают в случае ликвидациипо решению налогового органа, объясняют эксперты, опрошенные "Интерфаксом". Законопроект опубликован в электронной базе данных парламента.

Изменения предлагается внести в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статью 3 закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Разработкой законопроекта занималось Минэкономразвития.

Сейчас для официального закрытия компании требуется выполнить ряд действий, в частности, не только уведомить налоговый орган, но и составить промежуточный и ликвидационный балансы, снять кассу с учета, заранее опубликовать информацию о предстоящей ликвидации в "Вестнике государственной регистрации" и т.д.

"Продолжительность процедуры во многом зависит от имущественного положения ликвидируемой компании и состояния ее расчетов с кредиторами и бюджетом, но с учетом необходимых публикаций и юридически значимых действий минимальный срок составляет не менее четырех месяцев", - говорит партнер юрфирмы Orchards Юрий Аксенов. По его оценке, минимальные затраты в целом составляют 10-15 тыс. рублей.

Четыре месяца - по сути минимальный срок, в который возможно осуществить необходимые регистрационные действия, соглашается юрист налоговой практики юркомпании BGP Litigation Александр Аракелян. По его словам, это возможно при условии, что у организации отсутствуют какие-либо сложности в части кредиторов, задолженности перед бюджетом, корректно велась бухгалтерия и своевременно направлялась отчетность, в том числе в ПФР. Стоимость процедуры складывается из затрат на погашение задолженностей и оплаты квалифицированных юристов, услуги которых обычно не бывают дешевыми.

Порой процедура ликвидации затягивается, а иногда и вовсе оказывается невозможной, говорят разработчики инициативы. По их оценкам, процедура в среднем занимает от 6 до 12 месяцев.

"Такая ситуация приводит к тому, что значительному количеству субъектов бизнес-сообщества становится выгоднее "бросить" компанию и не проводить все необходимые мероприятия для ее законной ликвидации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Компания в итоге исключается из ЕГРЮЛ, но по инициативе налогового органа. Такое возможно, если юрлицо в течение года не предоставляло отчетность и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. Однако такое административное исключение компании из ЕГРЮЛ чревато для ее собственников запретом на три года открывать новый бизнес и руководить компаниями.

В связи с этим правительство РФ предложило упростить процедуру добровольной ликвидации компаний, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Для этого будет достаточно одного обращения в налоговый орган с заявлением о прекращении деятельности, после этого чиновники уже сами выполнят необходимые процедуры.

Воспользоваться такой процедурой ликвидации смогут только компании, включенные в реестр субъектов МСП, при одновременном соблюдении ряда условий. Они не должны являться плательщиками НДС или освобождаться от его исчисления и уплаты, у них не должно быть долгов перед кредиторами, сотрудниками, бюджетом, а также недвижимого имущества и транспортных средств. Кроме того, юрлицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ по требованию налогового органа, в отношении компании не должно быть записи о недостоверности сведений в реестре.

Если все эти условия выполнены, то налоговый орган в течение пяти рабочих дней должен будет внести в ЕГРЮЛ данные о предстоящем исключении компании из реестра. После публикации такой информации у кредиторов будет три месяца, чтобы направить в налоговый орган возражения. При отсутствии таких возражений компания будет исключена из ЕГРЮЛ.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Авторы документа надеются, что новые правила позволят сократить количество процедур и общий срок регистрации закрытия бизнеса с 6-12 месяцев до 3,5 месяцев, а также уменьшить финансовые затраты для бизнеса на этот процесс.