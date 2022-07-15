Новый вид туризма может появиться в РФ

15 июля. FINMARKET.RU - В работе у депутатов Госдумы находится законопроект, дающий зеленый свет винному туризму. Его недавно внесла группа сенаторов, пишет "Российская газета"

Во всем мире принята практика, когда на краю виноградника есть небольшая винодельня, шоу-рум для гостей, где можно отдохнуть, выпить бокал вина, купить что-то с собой. В мире набирает популярность и новый тренд - винный СПА-туризм. Это когда традиционная винодельня сочетается с услугами СПА-процедур, а гостям предлагают линейку экопродуктов, изготовленных на основе винограда. Эти услуги в Европе, как правило, очень дорогие. Российские виноделы готовы заняться новым бизнесом и даже составить конкуренцию по ценам. Поправки в закон "О виноградарстве и виноделии в РФ", если они будут приняты, дают им такую возможность. На участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель, разрешат строить капитальные здания и без фундамента. Условие: не менее 10 гектаров должно быть занято виноградниками. Можно продавать свои вина и оказывать туруслуги.

Рамки требований к этим услугам установят, видимо, после принятия поправок. Но уже известно, что винным туризмом смогут заниматься лишь те, кто уже имеет лицензию на производство вина на своих землях. И это будет - одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение виноградарских и винодельческих хозяйств ради отдыха, знакомства с их деятельностью. Или участия в сельхозработах, но без извлечения материальной выгоды. Авторы включили в проект возможность остановиться в гостинице при винодельне, а если возникнет такое желание, то и организацию досуга.