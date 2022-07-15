Банки не спешат увеличивать карточные лимиты

15 июля. FINMARKET.RU - В июневыдали 1,66 млн кредитных карт общим лимитом 114,69 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился "Коммерсант" . Это и в количественном, и в денежном выражении на 14% больше, чем месяцем ранее. Это максимальное значение с начала года. На сопоставимом уровне выдачи кредитных карт находились в октябре 2021 года, отмечают в ОКБ.

Однако, несмотря на рост выдачи, средний лимит по карте не растет и сохраняется на уровне 69 тыс. руб., свидетельствуют данные ОКБ. Тогда как подавляющее большинство заемщиков считают оптимальной суммой лимита 100 тыс. руб., приводит данные гендиректор финансовой экосистемы "Юником24" Дмитрий Африканов.

"Стабильность среднего лимита по карте отражает сохранение осторожного подхода банков к выдаче, таким образом достигается диверсификация портфеля и снижаются риски невозврата,- поясняет тренд замдиректора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.- И маловероятно, что до конца года лимиты вернутся на уровень января-февраля 2022 года". Тогда средний лимит превышал 80 тыс. руб.

Сохраняется и высокая стоимость кредитов в сегменте карт, говорится в материалах ОКБ. В июне показатель ПСК в сегменте был на уровне 30,1%, почти не изменившись с марта текущего года. В июне прошлого года этот показатель был на уровне 22,75%, а в начале этого года - 23,98%.