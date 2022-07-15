Автоконцерны просят продлить специнвестконтракты

15 июля. FINMARKET.RU - Руководители российских автоконцернов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным на ПМЭФ-2022 в июне просили продлить их действующие специнвестконтракты (СПИКи) на срок от двух до пяти лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

На совещании традиционно присутствовали только главы российских автопроизводителей - "АвтоВАЗа", группы ГАЗ, "Соллерс авто" и "Камаза". Зарубежныепредставляли губернаторы регионов, где располагаются основные автомобилестроительные кластеры, - Тульской, Калужской, Самарской, Калининградской и Нижегородской областей, а также Татарии.

По словам собеседников "Ведомостей", в закрытой части совещания главы автоконцернов просили продлить действующие СПИКи до 2030-2033 гг. К 2023 г. станет понятно, кто из зарубежных партнеров останется работать с ними, а дальше нужно актуализировать перечень продукции и запускать новый инвестиционный цикл, который как раз займет от 7 до 10 лет, пояснили источники.

С точки зрения нормативной базы изменения будут внесены в ФЗ "О промышленной политике", сообщил один из собеседников издания. Поручения по итогам совещания пока не формализованы, отмечает другой источник. По его словам, следует ожидать более объемной корректировки СПИКов, поскольку в ряде соглашений сейчас присутствуют инвесторы из недружественных стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил газете, что поручений по итогам встречи Путина с автопромом пока нет.

В марте правительство уже рассматривало вопрос продления действующих1.0 (первой версии) с 10 до 12 лет для компаний, попавших под санкции, писал "Интерфакс". Тогда же предлагалось вновь разрешить заключать соглашения по первой версии. Но, по словам одного из собеседников "Ведомостей", никаких решений на этот счет так и не было принято.

Специнвестконтракт - это рамочный инструмент, гарантирующий компании неухудшение условий ведения бизнеса в России и налоговые льготы в обмен на обязательства по локализации производства. Он же является основным критерием подтверждения того, что продукция сделана в России. СПИК 1.0 заключались до 2019 г. включительно на 10 лет. Во второй версии (СПИК 2.0) был отменен входной порог инвестиций, вырос срок соглашения до 15-20 лет в зависимости от объема вложений, появилось требование о проведении конкурсного отбора участников.

Всего в России заключено около 60 специнвестконтрактов, следует из реестра в ГИС "Промышленность". Помимо автопрома ключевыми держателями таких инвестсоглашений являются предприятия химической отрасли, производители удобрений, фармкомпании.