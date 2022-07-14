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14 июля 2022 года 09:30
Производители просят отменить предустановку ПО
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Гавриил Григоров/ТАСС
14 июля. FINMARKET.RU - Производители просят снять требование о предустановке российского ПО на гаджеты перед продажей. При легализации параллельного импорта это условие становится неактуальным как минимум до конца 2022 года, указал бизнес. Требование предлагают заменить на другое — позволить рознице устанавливать приложения в торговом зале сразу после покупки и активации устройства. Об этом "Известиям" рассказали в РАТЭК, организация готовит письмо в Минцифры. Пока же ведомство подготовило законопроект, который позволяет снять с торговли ответственность за нарушения по предустановкам до конца года. Хотя защитники прав потребителей уверяют: импортеры ввозят в РФ не русифицированные клавиатуры, а продают их уже с российскими буквами. Аналогичный подход можно использовать и для ПО. пишут "Известия".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ПО, предустановка
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