На госпрограмму льготного лизинга по электронике просят 10 млрд руб.

14 июля. FINMARKET.RU - ГТЛК предлагает Минцифры расширить программу льготного лизинга "цифровых активов", в первую очередь электроники и вычислительной техники, пишет "Коммерсантъ". Для увеличения "темпов импортозамещения", по мнению компании, нужно еще 10 млрд руб. В лизинговых компаниях подтверждают, что инструмент интересен всем сторонам. Но подчеркивают, что программу нужно расширить на других участников рынка. С этим согласны и производители электроники. Хотя они считают ключевой проблемой лизинга вычислительной техники в основном не дефицит финансирования, а быстрое устаревание самого оборудования, из-за чего срок финансирования получается достаточно коротким.

В 2022 году реализация программы льготного лизинга цифровых активов (оборудование и ПО) предусматривает заключение сделок всего на 1,5 млрд руб. при объеме запросов на лизинговые проекты в 5,5 млрд руб., говорится в письме гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха главе Минцифры Максуту Шадаеву от 27 июня, с которым ознакомилсяя "Ъ".