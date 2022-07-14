Как жить российским инвесторам в новой реальности

14 июля. FINMARKET.RU - Перестройка российской экономики в новой реальности неизбежна, а значит, то же ждет и финансовый сектор. Задачи, которые Банк России решает последние годы, например улучшение условий конкуренции, обострятся еще сильнее – банки разделились на санкционные и несанкционные. ЦБ предстоит сделать так, чтобы ситуация, когда во многих сферах финансового рынка доминирует один игрок, не стала еще хуже, особенно в развитии технологий. "Крупный бизнес тоже понимает, что, если он сегодня будет продолжать иметь какие-то инновации, продукты, технологические решения, которые не доступны другим, ситуация может привести к тому, что через какое-то время регулятор директивно потребует либо изменить эту систему, либо поделиться ею с другими", – делится своими мыслями первый зампред Банка России Владимир– куратор развития финансового рынка в своем интервью " Ведомостям ". Он также рассказывает, как ЦБ намерен решать вопрос с заблокированными в НРД бумагами (таких там на 6 трлн руб.), раскрывает детали продажи "ФК Открытие" и рассуждает о подорванной вере в существующие резервные валюты.

В частности. Владимир Чистюхин расказал о том, что Банк России предлагает сузить круг финансовых инструментов, доступных неквалифицированным инвесторам.

"На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации (последних месяцев)", - сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью газете.

По его словам, практика показала, что при рыночных шоках "схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери". "Еще один вопрос - это покупка иностранных инструментов. В контексте диверсификации рисков это важный элемент, но мы увидели, что, как только встает вопрос об ограничениях в отношении нашей страны, потери несут все владельцы этих активов, в том числе розничные", - сказал он.

По мнению Чистюхина, нужно сократить перечень тех инструментов, которые предлагаются неквалифицированным инвесторам. "Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери", - отметил первый зампред ЦБ.

"Например, убрать (из числа доступных неквалам) структурные облигации и в принципе структурные продукты - мне кажется это все те продукты, к которым сегодня простой розничный инвестор не готов. Нам нужен капитал для долгосрочного инвестирования, а простые акции и облигации это в полной мере обеспечивают. Если вы хотите предложить на рынке что-то более сложное, пусть с этим работают подготовленные квалифицированные- физические или юридические лица", - сказал Чистюхин.

С октября 2021 года в силу вступил закон N306-ФЗ, согласно которому неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты. Чтобы приобрести более сложные инструменты, неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование на знание особенностей этого продукта. Это касалось и структурных продуктов, продажа которых была запрещена на несколько месяцев до вступления в силу этого закона.