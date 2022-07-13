Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2022 года.
Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа по итогам июня 2022. Сбербанк по-прежнему занимает первое место, по сравнению с маем его упоминаемость выросла на 20,8%, показатель Индекса заметности - на 35%, охват аудитории - на 11%. Банк ВТБ также сохранил вторую позицию в медиарейтингах, его упоминаемость выросла на 40,3%, Индекс заметности - на 50,2%, охваты - на 35,1%. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял банк ФК "Открытие", по показателю охватов - Промсвязьбанк.
В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с юбилейным XXV Петербургским международным экономическим форумом, прошедшем 15-18 июня. Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Российская экономика: как построить мост в будущее?", в ходе дискуссии глава банка Герман Греф заявил о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года.
Громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала новость о введении комиссии за переводы на карты других банков через их сайты или приложения.
Комиссия составит 1,25%, минимум 30 руб., максимум - 150 руб. В Сбербанке отметили, что на карты других банков можно бесплатно переводить до 50 000 руб. в месяц с помощью приложения "Сбербанк онлайн"; в случае, если необходимо отправлять большие суммы, в нем же можно оформить подписку на переводы.
Другим значимым событием стала новость о переводе банкоматов Сбербанка на собственное программное обеспечение. Банк завершил перевод 80% ПО сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Сбербанк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания.
Заметным позитивным инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала победа в двух номинациях IX Всероссийского рейтинга директоров департамента корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений (TOP-COMM 2022). Банк занял первое место в номинации "Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративной коммуникации и корпоративных отношений в России", а исполнительный директор и руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавила рейтинг
директоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли.
Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ стала новость о проведении первых сделок по льготной ипотеке на новостройки. ВТБ запустил выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Ставка для заемщиков банка при приобретении квартир в новостройках составляет 6,7%. Дисконт в 0,3 п. п. от базовой ставки в 7% доступен клиентам при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.
Также СМИ активно освещали новость о запуске банком ВТБ рефинансирования ипотечных кредитов по ставке 10,5%. Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн руб., срок - до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы "Семейная ипотека", снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора.
Большой резонанс в СМИ получила новость о запуске онлайн-банка ВТБ в Telegram. После блокировки приложения банка в App Store и Google Play ВТБ принял решение создать виртуальный банк на базе чат-бота. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 объявил член правления банка Святослав Островский.
Глава ВТБ Андрей Костин в середине июня дал большое интервью газете "Коммерсантъ", в частности он рассказал, что в банке не было сокращений, потому что для специалистов по сложным финансовым операциям в будущем будет много работы. При этом он допустил, что на каком-то этапе придется "рационализировать использование трудовых ресурсов". Также А. Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянную группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки промышленности России.
Наиболее заметным инфоповодом в медиаполе ФК "Открытие" стала новость об улучшении условий по льготным программам ипотеки, банк снизил базовые ставки на 0,2 процентных пункта. Теперь клиенты могут оформить льготную ипотеку на более выгодных условиях: базовая ставка по "Семейной ипотеке" снижена до 5,8% годовых, по "Ипотеке с господдержкой" - до 8,8%.
Также в июне банк ФК "Открытие" добавил новые сервисы в мобильный и интернет-банк для предпринимателей. В "Бизнес-портале" появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов. Кроме того, были добавлены новые опции для валютного контроля, а также упрощен запрос ведомости банковского контроля.
Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка ФК "Открытие" на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом. Агентством были отмечены высокие позиции ФК "Открытие" в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года.
Главным информационным событием в медиаполе Промсвязьбанка стало известие о начале его работы на территориях ДНР и ЛНР. По словам главы кредитной организации Петра Фрадкова, банк приступил к обслуживанию населения, организаций и предприятий народных республик, "сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов".
Позднее также стало известно, что Промсвязьбанк приступил к выдаче карт "Мир", что обеспечило беспрепятственный перевод денежных средств из республики в РФ.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, июнь
|Упоминания в СМИ, май
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|61 319
|50 742
|20,8
|2
|ВТБ
|30 603
|21 818
|40,3
|3
|ФК Открытие
|14 217
|12 661
|12,3
|4
|Россельхозбанк
|11 569
|7 381
|56,7
|5
|Тинькофф Банк
|10 815
|8 987
|20,3
|6
|Газпромбанк
|10 427
|15 756
|-33,8
|7
|Промсвязьбанк
|9 964
|8 029
|24,1
|8
|Альфа-Банк
|7 650
|8 216
|-6,9
|9
|Московский Кредитный Банк
|6 956
|2 480
|180,5
|10
|Совкомбанк
|4 692
|4 695
|-0,1
|11
|Росбанк
|4 102
|3 185
|28,8
|12
|Райффайзенбанк
|3 492
|1 741
|100,6
|13
|Банк УРАЛСИБ
|3 424
|1 870
|83,1
|14
|МТС Банк
|2 769
|1 307
|111,9
|15
|Банк ДОМ.РФ
|2 667
|2 166
|23,1
|16
|Новикомбанк
|1 936
|1 834
|5,6
|17
|Банк ЗЕНИТ
|1 858
|1 315
|41,3
|18
|РНКБ Банк
|1 819
|1 420
|28,1
|19
|Почта Банк
|1 726
|1 297
|33,1
|20
|Банк Санкт-Петербург
|1 330
|983
|35,3
|21
|ХКФ Банк
|1 324
|1 276
|3,8
|22
|Росгосстрах Банк
|1 207
|1 711
|-29,5
|23
|АБ "Россия"
|1 132
|209
|441,6
|24
|Ак Барс Банк
|1 066
|1 138
|-6,3
|25
|Абсолют Банк
|1 003
|816
|22,9
|26
|МСП Банк
|914
|796
|14,8
|27
|Банк ТРАСТ
|885
|438
|102,1
|28
|Банк Левобережный
|830
|657
|26,3
|29
|Ситибанк
|805
|291
|26,3
|30
|Банк Русский Стандарт
|784
|566
|38,5
|31
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|727
|607
|19,8
|32
|Ренессанс Кредит
|718
|642
|11,8
|33
|УБРиР
|683
|746
|-8,4
|34
|МИнБанк
|656
|761
|-13,8
|35
|Алмазэргиэнбанк
|640
|376
|70,2
|36
|КБ "Центр-инвест"
|501
|463
|8,2
|37
|ЮниКредит Банк
|478
|606
|-21,1
|38
|Примсоцбанк
|476
|456
|4,4
|39
|Банк Синара
|474
|455
|4,2
|40
|СМП Банк
|402
|208
|93,3
|41
|ТКБ Банк
|313
|326
|-4,0
|42
|Кредит Европа Банк
|310
|161
|92,5
|43
|Экспобанк"
|294
|261
|12,6
|44
|Генбанк
|289
|152
|90,1
|45
|ОТП Банк
|286
|238
|20,2
|46
|ВБРР
|264
|248
|6,5
|47
|"Локо-Банк"
|220
|452
|-51,3
|48
|Банк "Кубань Кредит"
|219
|156
|40,4
|49
|АКБ "Металлинвестбанк"
|215
|91
|136,3
|50
|Банк Авангард
|202
|64
|215,6
|
|Название
|Охват аудитории, июнь
|Охват аудитории, май
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|296 879 651
|266 624 422
|11,3
|2
|ВТБ
|270 704 802
|200 442 718
|35,1
|3
|Промсвязьбанк
|191 985 263
|138 630 721
|38,5
|4
|Тинькофф Банк
|151 498 208
|128 640 498
|17,8
|5
|ФК Открытие
|150 898 229
|151 949 030
|-0,7
|6
|Газпромбанк
|144 315 709
|222 869 688
|-35,2
|7
|Россельхозбанк
|141 265 589
|132 973 001
|6,2
|8
|Альфа-Банк
|138 768 158
|137 404 812
|1,0
|9
|Московский Кредитный Банк
|125 998 583
|85 963 827
|46,6
|10
|Росбанк
|119 248 227
|125 116 333
|-4,7
|11
|Райффайзенбанк
|116 062 012
|112 866 620
|2,8
|12
|Совкомбанк
|114 874 546
|133 344 545
|-13,9
|13
|АБ "Россия"
|88 479 063
|8 000 805
|1005,9
|14
|Банк УРАЛСИБ
|79 211 377
|50 095 544
|58,1
|15
|Банк ДОМ.РФ
|65 805 535
|44 985 662
|46,3
|16
|Новикомбанк
|65 552 674
|76 561 236
|-14,4
|17
|МСП Банк
|60 262 521
|23 604 139
|155,3
|18
|Ситибанк
|57 511 476
|58 921 887
|-2,4
|19
|Банк ТРАСТ
|57 193 864
|28 366 369
|101,6
|20
|ХКФ Банк
|56 888 450
|74 145 625
|-23,3
|21
|МИнБанк
|56 582 985
|71 594 361
|-21,0
|22
|РНКБ Банк
|55 298 219
|74 533 645
|-25,8
|23
|Банк Русский Стандарт
|54 165 596
|28 205 975
|92,0
|24
|МТС Банк
|52 027 249
|50 891 149
|2,2
|25
|Почта банк
|48 490 224
|46 257 013
|-4,8
|26
|Абсолют Банк
|47 900 947
|52 838 535
|-9,3
|27
|Кредит Европа Банк
|35 687 161
|2 885 846
|1136,6
|28
|УБРиР
|34 220 223
|21 405 768
|59,9
|29
|Банк ЗЕНИТ
|34 025 430
|32 362 120
|5,1
|30
|СМП Банк
|33 752 479
|11 087 482
|204,4
|31
|Росгосстрах Банк
|31 654 942
|40 928 702
|-22,7
|32
|Мособлбанк
|31 259 003
|2 451 066
|1175,3
|33
|ЮниКредит Банк
|29 174 291
|59 733 308
|-51,2
|34
|Банк Санкт-Петербург
|26 492 026
|36 204 108
|-26,8
|35
|Экспобанк
|25 565 511
|17 538 988
|45,8
|36
|ТКБ Банк
|24 776 847
|10 147 326
|144,2
|37
|Ренессанс Кредит
|24 491 166
|38 244 099
|-36,0
|38
|Ак Барс Банк
|23 544 642
|27 044 967
|-12,9
|39
|Банк Синара
|22 506 006
|9 875 986
|127,9
|40
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|20 950 549
|19 950 450
|5,0
|41
|Банк Интеза
|18 960 692
|54 849 756
|-65,4
|42
|Инвестторгбанк
|15 779 062
|56 094 886
|-71,9
|43
|ОТП Банк
|13 229 718
|11 207 839
|18,0
|44
|Банк Авангард
|11 126 764
|3 450 265
|222,5
|45
|КБ Восточный
|9 990 931
|24 175 845
|-58,7
|46
|КБ "Центр-инвест"
|9 338 738
|2 948 982
|216,7
|47
|МБ Банк
|8 738 360
|1 727 574
|405,8
|48
|Росэксимбанк
|8 546 300
|17 621 467
|-51,5
|49
|АКБ "Металлинвестбанк"
|7 381 518
|3 164 215
|133,3
|50
|Алмазэргиэнбанк
|6 513 651
|830 513
|684,3
|
|Название
|Индекс заметности, июнь
|Индекс заметности, май
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|10 351 421
|7 667 163
|35,0
|2
|ВТБ
|4 890 080
|3 256 694
|50,2
|3
|ФК "Открытие"
|2 383 235
|1 863 367
|27,9
|4
|Промсвязьбанк
|2 028 637
|1 212 834
|67,3
|5
|Россельхозбанк
|1 594 898
|979 072
|62,9
|6
|Тинькофф Банк
|1 506 408
|1 480 874
|1,7
|7
|Газпромбанк
|1 118 160
|1 851 895
|-39,6
|8
|Московский Кредитный Банк
|913 386
|295 892
|208,7
|9
|Альфа-Банк
|742 192
|979 840
|-24,3
|10
|Росбанк
|559 969
|435 115
|28,7
|11
|Банк УРАЛСИБ
|510 236
|300 525
|69,8
|12
|Совкомбанк
|509 507
|405 414
|25,7
|13
|Банк ДОМ.РФ
|419 075
|332 864
|25,9
|14
|РНКБ Банк
|392 372
|349 470
|12,3
|15
|Райффайзенбанк
|287 136
|184 494
|55,6
|16
|Банк ТРАСТ
|270 277
|119 894
|125,4
|17
|Росгосстрах Банк
|216 357
|304 361
|-28,9
|18
|Банк Санкт-Петербург
|206 052
|146 267
|40,9
|19
|МТС Банк
|196 983
|119 435
|64,9
|20
|ХКФ Банк
|182 724
|335 323
|-45,5
|21
|МСП Банк
|170 901
|72 555
|135,5
|22
|Новикомбанк
|137 921
|91 958
|50,0
|23
|АБ "Россия"
|129 526
|20 458
|533,1
|24
|Ак Барс Банк
|129 465
|137 154
|-5,6
|25
|Почта банк
|127 884
|65 156
|96,3
|26
|КБ "Центр-инвест"
|114 704
|86 859
|32,1
|27
|МИнБанк
|114 227
|177 476
|-35,6
|28
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|97 169
|80 473
|20,7
|29
|Банк ЗЕНИТ
|96 475
|82511
|16,9
|30
|Банк "Русский Стандарт
|91 261
|94 675
|-3,6
|31
|Ситибанк
|89 488
|48 651
|83,9
|32
|Абсолют Банк
|81 511
|87 310
|-6,6
|33
|УБРиР
|70 919
|80 705
|-12,1
|34
|Кредит Европа Банк
|67 595
|7 800
|766,6
|35
|Ренессанс Кредит
|63 691
|37 107
|71,6
|36
|СМП Банк
|62 406
|12 368
|404,6
|37
|Экспобанк
|58 832
|50 335
|16,9
|38
|Банк Синара
|52 003
|15 614
|233,1
|39
|ТКБ Банк
|43 895
|20 307
|116,2
|40
|ЮниКредит Банк
|38 512
|57 296
|-32,8
|41
|Челинбанк
|34 476
|11 943
|188,7
|42
|Примсоцбанк
|31 458
|34 488
|-8,8
|43
|Алмазэргиэнбанк
|28 378
|20 994
|35,2
|44
|Банк Левобережный
|26 777
|24 747
|8,2
|45
|Банк "Кубань Кредит"
|25 324
|39 113
|-35,3
|46
|ОТП Банк
|20 038
|15 391
|30,2
|47
|Банк Возрождение
|18 914
|11 290
|67,5
|48
|Deutsche Bank
|17 178
|13 921
|23,4
|49
|Инвестторгбанк
|13 804
|51 895
|-73,4
|50
|Банк Интеза
|13 276
|109 711
|-87,9
Главные темы публикаций:
- 1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых;
- 2. В. Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%;
- 3. ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей;
- 4. Шестой пакет санкций ЕС включает отключение от SWIFT Сбербанка, МКБ и РСХБ;
- 5. Выступление главы ЦБ Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России;
- 6. Путин предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых;
- 7. Выступление Г. Грефа в ходе Делового завтрака Сбера;
- 8. ЦБ изучает законность введения комиссий по валютным счетам в банках;
- 9. Правительство запускает льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов;
- 10. М. Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории -среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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