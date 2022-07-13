Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июнь 2022 года.

Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа по итогам июня 2022. Сбербанк по-прежнему занимает первое место, по сравнению с маем его упоминаемость выросла на 20,8%, показатель Индекса заметности - на 35%, охват аудитории - на 11%. Банк ВТБ также сохранил вторую позицию в медиарейтингах, его упоминаемость выросла на 40,3%, Индекс заметности - на 50,2%, охваты - на 35,1%. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял банк ФК "Открытие", по показателю охватов - Промсвязьбанк.

В июне ключевые события в банковском секторе были связаны с юбилейным XXV Петербургским международным экономическим форумом, прошедшем 15-18 июня. Лидер рейтинга Сбербанк провел традиционный деловой завтрак, тема этого года - "Российская экономика: как построить мост в будущее?", в ходе дискуссии глава банка Герман Греф заявил о том, что российской экономике понадобится 10 лет для возвращения к уровню 2021 года. Громким инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала новость о введении комиссии за переводы на карты других банков через их сайты или приложения. Комиссия составит 1,25%, минимум 30 руб., максимум - 150 руб. В Сбербанке отметили, что на карты других банков можно бесплатно переводить до 50 000 руб. в месяц с помощью приложения "Сбербанк онлайн"; в случае, если необходимо отправлять большие суммы, в нем же можно оформить подписку на переводы.

Другим значимым событием стала новость о переводе банкоматов Сбербанка на собственное программное обеспечение. Банк завершил перевод 80% ПО сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Сбербанк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания.

Заметным позитивным инфоповодом в медиаполе Сбербанка стала победа в двух номинациях IX Всероссийского рейтинга директоров департамента корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений (TOP-COMM 2022). Банк занял первое место в номинации "Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративной коммуникации и корпоративных отношений в России", а исполнительный директор и руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавиладиректоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли.

Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ стала новость о проведении первых сделок по льготной ипотеке на новостройки. ВТБ запустил выдачу ипотеки с господдержкой на новых условиях. Ставка для заемщиков банка при приобретении квартир в новостройках составляет 6,7%. Дисконт в 0,3 п. п. от базовой ставки в 7% доступен клиентам при использовании цифровых сервисов или в случае получения зарплаты на карту банка.

Также СМИ активно освещали новость о запуске банком ВТБ рефинансирования ипотечных кредитов по ставке 10,5%. Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 млн руб., срок - до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования. Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы "Семейная ипотека", снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора.

Большой резонанс в СМИ получила новость о запуске онлайн-банка ВТБ в Telegram. После блокировки приложения банка в App Store и Google Play ВТБ принял решение создать виртуальный банк на базе чат-бота. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 объявил член правления банка Святослав Островский.

Глава ВТБ Андрей Костин в середине июня дал большое интервью газете "Коммерсантъ", в частности он рассказал, что в банке не было сокращений, потому что для специалистов по сложным финансовым операциям в будущем будет много работы. При этом он допустил, что на каком-то этапе придется "рационализировать использование трудовых ресурсов". Также А. Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянную группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки промышленности России.

Наиболее заметным инфоповодом в медиаполе ФК "Открытие" стала новость об улучшении условий по льготным программам ипотеки, банк снизил базовые ставки на 0,2 процентных пункта. Теперь клиенты могут оформить льготную ипотеку на более выгодных условиях: базовая ставка по "Семейной ипотеке" снижена до 5,8% годовых, по "Ипотеке с господдержкой" - до 8,8%.

Также в июне банк ФК "Открытие" добавил новые сервисы в мобильный и интернет-банк для предпринимателей. В "Бизнес-портале" появились новые сервисы для ведения внешнеэкономической деятельности и существенно расширен функционал для обслуживания кредитов. Кроме того, были добавлены новые опции для валютного контроля, а также упрощен запрос ведомости банковского контроля.

Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка ФК "Открытие" на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом. Агентством были отмечены высокие позиции ФК "Открытие" в банковской системе РФ и его системную значимость, а также динамичные темпы роста бизнеса с 2019 года. Главным информационным событием в медиаполе Промсвязьбанка стало известие о начале его работы на территориях ДНР и ЛНР. По словам главы кредитной организации Петра Фрадкова, банк приступил к обслуживанию населения, организаций и предприятий народных республик, "сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов".

Позднее также стало известно, что Промсвязьбанк приступил к выдаче карт "Мир", что обеспечило беспрепятственный перевод денежных средств из республики в РФ.

Название Упоминания в СМИ, июнь Упоминания в СМИ, май Изменение, % 1 Сбербанк 61 319 50 742 20,8 2 ВТБ 30 603 21 818 40,3 3 ФК Открытие 14 217 12 661 12,3 4 Россельхозбанк 11 569 7 381 56,7 5 Тинькофф Банк 10 815 8 987 20,3 6 Газпромбанк 10 427 15 756 -33,8 7 Промсвязьбанк 9 964 8 029 24,1 8 Альфа-Банк 7 650 8 216 -6,9 9 Московский Кредитный Банк 6 956 2 480 180,5 10 Совкомбанк 4 692 4 695 -0,1 11 Росбанк 4 102 3 185 28,8 12 Райффайзенбанк 3 492 1 741 100,6 13 Банк УРАЛСИБ 3 424 1 870 83,1 14 МТС Банк 2 769 1 307 111,9 15 Банк ДОМ.РФ 2 667 2 166 23,1 16 Новикомбанк 1 936 1 834 5,6 17 Банк ЗЕНИТ 1 858 1 315 41,3 18 РНКБ Банк 1 819 1 420 28,1 19 Почта Банк 1 726 1 297 33,1 20 Банк Санкт-Петербург 1 330 983 35,3 21 ХКФ Банк 1 324 1 276 3,8 22 Росгосстрах Банк 1 207 1 711 -29,5 23 АБ "Россия" 1 132 209 441,6 24 Ак Барс Банк 1 066 1 138 -6,3 25 Абсолют Банк 1 003 816 22,9 26 МСП Банк 914 796 14,8 27 Банк ТРАСТ 885 438 102,1 28 Банк Левобережный 830 657 26,3 29 Ситибанк 805 291 26,3 30 Банк Русский Стандарт 784 566 38,5 31 Азиатско-Тихоокеанский Банк 727 607 19,8 32 Ренессанс Кредит 718 642 11,8 33 УБРиР 683 746 -8,4 34 МИнБанк 656 761 -13,8 35 Алмазэргиэнбанк 640 376 70,2 36 КБ "Центр-инвест" 501 463 8,2 37 ЮниКредит Банк 478 606 -21,1 38 Примсоцбанк 476 456 4,4 39 Банк Синара 474 455 4,2 40 СМП Банк 402 208 93,3 41 ТКБ Банк 313 326 -4,0 42 Кредит Европа Банк 310 161 92,5 43 Экспобанк" 294 261 12,6 44 Генбанк 289 152 90,1 45 ОТП Банк 286 238 20,2 46 ВБРР 264 248 6,5 47 "Локо-Банк" 220 452 -51,3 48 Банк "Кубань Кредит" 219 156 40,4 49 АКБ "Металлинвестбанк" 215 91 136,3 50 Банк Авангард 202 64 215,6

Название Охват аудитории, июнь Охват аудитории, май Изменение, % 1 Сбербанк 296 879 651 266 624 422 11,3 2 ВТБ 270 704 802 200 442 718 35,1 3 Промсвязьбанк 191 985 263 138 630 721 38,5 4 Тинькофф Банк 151 498 208 128 640 498 17,8 5 ФК Открытие 150 898 229 151 949 030 -0,7 6 Газпромбанк 144 315 709 222 869 688 -35,2 7 Россельхозбанк 141 265 589 132 973 001 6,2 8 Альфа-Банк 138 768 158 137 404 812 1,0 9 Московский Кредитный Банк 125 998 583 85 963 827 46,6 10 Росбанк 119 248 227 125 116 333 -4,7 11 Райффайзенбанк 116 062 012 112 866 620 2,8 12 Совкомбанк 114 874 546 133 344 545 -13,9 13 АБ "Россия" 88 479 063 8 000 805 1005,9 14 Банк УРАЛСИБ 79 211 377 50 095 544 58,1 15 Банк ДОМ.РФ 65 805 535 44 985 662 46,3 16 Новикомбанк 65 552 674 76 561 236 -14,4 17 МСП Банк 60 262 521 23 604 139 155,3 18 Ситибанк 57 511 476 58 921 887 -2,4 19 Банк ТРАСТ 57 193 864 28 366 369 101,6 20 ХКФ Банк 56 888 450 74 145 625 -23,3 21 МИнБанк 56 582 985 71 594 361 -21,0 22 РНКБ Банк 55 298 219 74 533 645 -25,8 23 Банк Русский Стандарт 54 165 596 28 205 975 92,0 24 МТС Банк 52 027 249 50 891 149 2,2 25 Почта банк 48 490 224 46 257 013 -4,8 26 Абсолют Банк 47 900 947 52 838 535 -9,3 27 Кредит Европа Банк 35 687 161 2 885 846 1136,6 28 УБРиР 34 220 223 21 405 768 59,9 29 Банк ЗЕНИТ 34 025 430 32 362 120 5,1 30 СМП Банк 33 752 479 11 087 482 204,4 31 Росгосстрах Банк 31 654 942 40 928 702 -22,7 32 Мособлбанк 31 259 003 2 451 066 1175,3 33 ЮниКредит Банк 29 174 291 59 733 308 -51,2 34 Банк Санкт-Петербург 26 492 026 36 204 108 -26,8 35 Экспобанк 25 565 511 17 538 988 45,8 36 ТКБ Банк 24 776 847 10 147 326 144,2 37 Ренессанс Кредит 24 491 166 38 244 099 -36,0 38 Ак Барс Банк 23 544 642 27 044 967 -12,9 39 Банк Синара 22 506 006 9 875 986 127,9 40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 20 950 549 19 950 450 5,0 41 Банк Интеза 18 960 692 54 849 756 -65,4 42 Инвестторгбанк 15 779 062 56 094 886 -71,9 43 ОТП Банк 13 229 718 11 207 839 18,0 44 Банк Авангард 11 126 764 3 450 265 222,5 45 КБ Восточный 9 990 931 24 175 845 -58,7 46 КБ "Центр-инвест" 9 338 738 2 948 982 216,7 47 МБ Банк 8 738 360 1 727 574 405,8 48 Росэксимбанк 8 546 300 17 621 467 -51,5 49 АКБ "Металлинвестбанк" 7 381 518 3 164 215 133,3 50 Алмазэргиэнбанк 6 513 651 830 513 684,3

Название Индекс заметности, июнь Индекс заметности, май Изменение, % 1 Сбербанк 10 351 421 7 667 163 35,0 2 ВТБ 4 890 080 3 256 694 50,2 3 ФК "Открытие" 2 383 235 1 863 367 27,9 4 Промсвязьбанк 2 028 637 1 212 834 67,3 5 Россельхозбанк 1 594 898 979 072 62,9 6 Тинькофф Банк 1 506 408 1 480 874 1,7 7 Газпромбанк 1 118 160 1 851 895 -39,6 8 Московский Кредитный Банк 913 386 295 892 208,7 9 Альфа-Банк 742 192 979 840 -24,3 10 Росбанк 559 969 435 115 28,7 11 Банк УРАЛСИБ 510 236 300 525 69,8 12 Совкомбанк 509 507 405 414 25,7 13 Банк ДОМ.РФ 419 075 332 864 25,9 14 РНКБ Банк 392 372 349 470 12,3 15 Райффайзенбанк 287 136 184 494 55,6 16 Банк ТРАСТ 270 277 119 894 125,4 17 Росгосстрах Банк 216 357 304 361 -28,9 18 Банк Санкт-Петербург 206 052 146 267 40,9 19 МТС Банк 196 983 119 435 64,9 20 ХКФ Банк 182 724 335 323 -45,5 21 МСП Банк 170 901 72 555 135,5 22 Новикомбанк 137 921 91 958 50,0 23 АБ "Россия" 129 526 20 458 533,1 24 Ак Барс Банк 129 465 137 154 -5,6 25 Почта банк 127 884 65 156 96,3 26 КБ "Центр-инвест" 114 704 86 859 32,1 27 МИнБанк 114 227 177 476 -35,6 28 Азиатско-Тихоокеанский Банк 97 169 80 473 20,7 29 Банк ЗЕНИТ 96 475 82511 16,9 30 Банк "Русский Стандарт 91 261 94 675 -3,6 31 Ситибанк 89 488 48 651 83,9 32 Абсолют Банк 81 511 87 310 -6,6 33 УБРиР 70 919 80 705 -12,1 34 Кредит Европа Банк 67 595 7 800 766,6 35 Ренессанс Кредит 63 691 37 107 71,6 36 СМП Банк 62 406 12 368 404,6 37 Экспобанк 58 832 50 335 16,9 38 Банк Синара 52 003 15 614 233,1 39 ТКБ Банк 43 895 20 307 116,2 40 ЮниКредит Банк 38 512 57 296 -32,8 41 Челинбанк 34 476 11 943 188,7 42 Примсоцбанк 31 458 34 488 -8,8 43 Алмазэргиэнбанк 28 378 20 994 35,2 44 Банк Левобережный 26 777 24 747 8,2 45 Банк "Кубань Кредит" 25 324 39 113 -35,3 46 ОТП Банк 20 038 15 391 30,2 47 Банк Возрождение 18 914 11 290 67,5 48 Deutsche Bank 17 178 13 921 23,4 49 Инвестторгбанк 13 804 51 895 -73,4 50 Банк Интеза 13 276 109 711 -87,9

1. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых;

2. В. Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%;

3. ЦБ представил обновленную банкноту в 100 рублей;

4. Шестой пакет санкций ЕС включает отключение от SWIFT Сбербанка, МКБ и РСХБ;

5. Выступление главы ЦБ Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров Банка России;

6. Путин предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых;

7. Выступление Г. Грефа в ходе Делового завтрака Сбера;

8. ЦБ изучает законность введения комиссий по валютным счетам в банках;

9. Правительство запускает льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов;

10. М. Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

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