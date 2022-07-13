"Аптечные туры" за границу: реальность или фейк

13 июля. FINMARKET.RU - В интернете появились сообщения, что среди жителей России набирают популярность аптечные- поездки на зарубежные курорты с заездом в местные аптеки. Чтобы и отдохнуть, и закупиться дефицитными в России лекарствами. Туроператоры такие услуги, естественно, не предлагают. Люди по собственной инициативе принимают заказы от друзей, знакомых и не очень знакомых, которым нужны импортные. "Российская газета" разбиралась , почему возникла сама тема, и не фейк ли это?

Опрошенные "РГ" эксперты сошлись во мнении: "аптечные туры" если и есть, то носят исключительно точечный характер. Например, когда в России по каким-то причинам нет нужного лекарства или оно заметно подорожало (что сейчас происходит со всеми препаратами, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших), и есть возможность купить его за рубежом дешевле.

"В России выстроена эффективно работающая система выписки всех необходимых препаратов по жизненным показаниям, в том числе и незарегистрированных в России, если в них нуждается больной", - поясняет Лариса Попович.

Она подчеркивает, что дефицита лекарств в России нет. Из-за нарушения логистических цепочек весной были перебои в поставках некоторых препаратов, но сейчас фармкомпании заполнили свои склады. "Хочу также уточнить, что ни одна из зарубежных фармкомпаний не отказалась поставлять в Россию жизненно важные лекарства. Да, есть несколько ушедших с рынка позиций. Но это не жизненно важные препараты. Это, например, средства для мужской потенции, ботулинтоксины для косметологии. Но есть масса их аналогов. Никакой необходимости лететь за ними в Европу я не вижу", - добавляет эксперт.

"Некоторые убеждены, что анальгетик или жаропонижающее, купленные за границей, действеннее, чем те, которые продаются в наших аптеках. На самом деле это заблуждение. У нас производятся и продаются качественные лекарства, не уступающие мировым аналогам, - говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович, мнение которой приводит "РГ".

Но если человеку уж очень хочется получить аспирин, купленный за границей, - это его право. Безрецептурные лекарства за рубежом продаются как в аптеках, так и в супермаркетах, и даже в магазинчиках на бензоколонках. Но это - только самые простейшие средства.

Купить рецептурное лекарство сложнее. "В большинстве стран не признаются рецепты, выданные в других государствах, - поясняет доктор юридических наук Иван Соловьев. - Нужен рецепт от местного врача". Получить такой рецепт гражданину России, который не лечился за границей, в большинстве случаев нереально. В некоторых странах, правда, частные врачи принимают иммигрантов, еще не имеющих медицинской страховки, и выписывают рецепты, и, теоретически, к ним может обратиться и турист. В Нидерландах, например, такой визит обойдется примерно в 30 евро, хотя все равно не факт, что врач выпишет рецепт именно на тот препарат, который вам нужен.

Баулы с лекарствами через границу вряд ли удастся провезти. А для личных целей в небольших количествах - вполне реально. "Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств (не содержащих в своем составе наркотических средств, психотропных веществ) физическими лицами в качестве товаров для личного пользования в соответствии с правом ЕАЭС осуществляется без представления таможенным органам разрешительных документов", - заявили "РГ" в Федеральной таможенной службе (ФТС).