Россияне увеличили покупки в иностранных интернет-магазинах

13 июля. FINMARKET.RU - На фоне общего снижения трансграничной торговли из-за проблем с логистикой и проведением платежей за рубеж россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах через посредников. Об этом "Ведомостям" рассказали в логистических компаниях СДЭК, Boxberry и Ozon.

За январь – июнь 2022 г. заказано почти 323 000 товаров (+30% в годовом выражении) общим весом 128 т, следует из данных CDEK Forward. Это подразделение занимается доставкой товаров из других стран через посредников. С марта по май включительно в CDEK Forward было оформлено более 39 000 заказов. При этом за первое полугодие 2022 г. зарубежные интернет-магазины отказали россиянам в покупке товаров через посредников на 130 млн руб., говорит представитель СДЭК. Годом ранее сумма отказов составила 11 млн руб.

По словам руководителя BXBox (проект Boxberry) Алины Зориной, количество заказов за первые два квартала 2022 г. из зарубежных интернет-магазинов выросло в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За I квартал 2022 г. количество заказов из-за рубежа в Россию на Ozon Global выросло в 8 раз в сравнении с 1-м кварталом 2021 г., сказал директор подразделения Степан Гусамов. Абсолютные цифры топ-менеджеры не назвали.

При этом, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общий объем трансграничной интернет-торговли в мае 2022 г. снизился на 51% в годовом выражении до 11,9 млрд руб., составив лишь 3,3% от объема интернет-торговли за этот месяц в России. Нет покупок в большинстве товарных категорий, следует из данных АКИТ.

После блокировки за рубежом карт Visa и Masterсard ряда российских банков CDEK Forward предложил клиентам услуги покупателей-партнеров. Обычно это физлица из разных стран, которые оплачивают нужный вам товар со своей карты, за эту услугу они получают комиссию (10% от суммы, но не менее $5), говорит представитель СДЭК. "Далее транспортировка посылок происходит так же, как раньше, – через местный склад СДЭК в любой из 11 стран мира, откуда логистический оператор самостоятельно доставлял заказанный товар в Россию», – пояснил собеседник.