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13 июля 2022 года 09:23

Производители сахара пытаются инициировать запрет на беспошлинный импорт

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DPA\ТАСС
DPA\ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - На проходившем 7 июля совещании в ЕЭК председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзсахар") Андрей Бодин выступил против продления беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников встречи. По их словам, глава союза аргументировал предложение тем, что дальнейшее действие беспошлинного ввоза может привести к сокращению посевов сахарной свеклы в России.

По прогнозам, в ноябре—декабре может увеличиться беспошлинный импорт сахара, что «создаст давление на рынок», поясняют собеседники “Коммерсаниа”.

Совет ЕЭК утвердил беспошлинный импорт сахара в ЕАЭС в декабре 2021 года для стабилизации цен на продукт. Для России льготная квота утверждена в 300 тыс. тонн, сверх этой нормы уже действует пошлина $340 за тонну. Мера действует до 31 августа 2022 года, но ЕЭК планирует продлить ее для всех стран союза до конца 2022 года.

В ЕЭК комментарии не предоставили. В "Союзсахаре" отказались обсуждать тему, посоветовав следить за обновлением информации на правительственных сайтах и «не провоцировать беспокойство в обществе» по такой чувствительной теме. Ажиотажный спрос на сахар в стране возник с конца февраля 2022 года, как только было объявлено о военной операции РФ на Украине: россияне закупались им впрок вплоть до конца марта.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  сахар,  импорт

 
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