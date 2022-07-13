.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
13 июля 2022 года 09:23
Производители сахара пытаются инициировать запрет на беспошлинный импорт
|0
DPA\ТАСС
13 июля. FINMARKET.RU - На проходившем 7 июля совещании в ЕЭК председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзсахар") Андрей Бодин выступил против продления беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников встречи. По их словам, глава союза аргументировал предложение тем, что дальнейшее действие беспошлинного ввоза может привести к сокращению посевов сахарной свеклы в России. По прогнозам, в ноябре—декабре может увеличиться беспошлинный импорт сахара, что «создаст давление на рынок», поясняют собеседники “Коммерсаниа”. Совет ЕЭК утвердил беспошлинный импорт сахара в ЕАЭС в декабре 2021 года для стабилизации цен на продукт. Для России льготная квота утверждена в 300 тыс. тонн, сверх этой нормы уже действует пошлина $340 за тонну. Мера действует до 31 августа 2022 года, но ЕЭК планирует продлить ее для всех стран союза до конца 2022 года. В ЕЭК комментарии не предоставили. В "Союзсахаре" отказались обсуждать тему, посоветовав следить за обновлением информации на правительственных сайтах и «не провоцировать беспокойство в обществе» по такой чувствительной теме. Ажиотажный спрос на сахар в стране возник с конца февраля 2022 года, как только было объявлено о военной операции РФ на Украине: россияне закупались им впрок вплоть до конца марта.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.