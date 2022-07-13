Авиабилеты за границу подорожали на 37%

13 июля. FINMARKET.RU - Средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же сезоном 2021-го. Такие данные "Известиям" . предоставил аналитик в крупной российской компании по продаже билетов. Если в прошлом году отправиться за границу самолетом и вернуться в Россию можно было в среднем за 29 тыс. рублей (расчеты сделаны на одного человека в экономклассе), то в этом — уже за 39,9 тыс., сообщил источник. Речь не только о прямых перелетах в доступные россиянам страны, но и о рейсах с пересадками.

Российские авиакомпании сейчас выполняют прямые рейсы только в 11 государств, сообщил в конце июня глава Минтранса Виталий Савельев. Эти страны дали гарантии, что отечественные самолеты не будут там арестованы по требованию лизингодателей после введения санкций Евросоюза и США, пояснял министр. До пандемии коронавируса, в 2019 году, российские перевозчики летали минимум в 68 стран, а в конце ноября прошлого годаотчиталась, что возобновила сообщение с 79 государствами.

Сильнее всего этим летом подорожали перелеты в Израиль (в 2 раза, до 54,5 тыс. рублей на человека), в Турцию (в 1,9 раза, до 42,6 тыс.), в ОАЭ (в 1,8 раза, до 54,7 тыс.), сообщил источник "Известий". Билеты в Армению выросли в цене в 1,3 раза в среднем, до 27 тыс., в Египет — в 1,3 раза, до 44,4 тыс., в Азербайджан — в 1,2 раза, до 40,5 тыс., добавил он.

Схожие данные изданию привели в "Туту.ру". По данным сервиса, в разы подорожали направления, куда без пересадок теперь вообще не добраться. Например, перелет Москва — Салоники (Греция) подорожал почти вчетверо, Санкт-Петербург — Ларнака (Кипр) — в 3,5 раза, Москва — Варшава (Польша) — в 3,4 раза, Москва — Барселона (Испания) — в 3,2 раза, рейсы из столицы в Болонью (Италия) и Загреб (Хорватия) — почти втрое.

По данным сервиса "Тинькофф Путешествия",на самые популярные из доступных зарубежных направлений действительно выросли, но не так значительно.

Рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Также на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации, признали участники рынка и эксперты.