Инвестактивность в РФ сокращается ускоряющимися темпами

12 июля. FINMARKET.RU - В мае 2022 года инвестиционная активность в экономикепродолжила сокращаться ускоряющимися темпами, следует из косвенных оценок, сделанных аналитиками ЦМАКП на основе данных о предложении инвестиционных товаров. Соответствующийв мае составил 91,9% от среднемесячного уровня доковидного 2019 года (после 97,9% в апреле). В среднем за 2021 год индекс был равен 109,5% от уровня 2019 года, в феврале 2022 г. он превышал уровень февраля 2019 г. на 24,6%, пишет "Коммерсант"

Согласно новому среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в 2022 году снизятся на 19,4% и до 2025 года их падение полностью компенсировать не удастся. Июльский консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает падение капвложений на 18,8% в 2022 году (минус 19,3% месяц назад) и на 2,6% - в 2023 г. Минимального снижения капвложений на 10,2% ожидают аналитики Barclays Capital, максимального (на 37,2%) - эксперты Oxford Economics. По данным опросов Института Гайдара, инвестиционные планы промышленности потеряли в июне 12 пунктов из 21 пункта, набранного в апреле-мае после мартовского провала на 44 пункта.