Минфин допустил бартер вместо расчетов в долларах и евро

12 июля. FINMARKET.RU - Минфин не возражает против бартера вместо расчетов в валютах недружественных стран, сообщил "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в правительстве видят риски притока выручки в долларах и евро и принимают меры для того, чтобы их минимизировать. Главный инструмент - переводить на рубли платежи во внешней торговле по максимально широкому контуру товаров, уточнил Силуанов. Но, по его словам, есть и альтернативные варианты расчетов. "Очевидно, чтов евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен, - заявил Силуанов. - Мы не планируем переходить на, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать". Для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга, добавил Силуанов.

По словам другого источника, близкого к кабинету министров, недавно в правительстве прорабатывали возможность бартера по некоторым странам. Материалы, подготовленные ведомствами, были направлены в Российский союз промышленников и предпринимателей, чтобы объединение распространило их по компаниям, уточнил собеседник "Ведомостей". Пока, по его словам, интереса не возникло.

Источник в РСПП, впрочем, заверил, что ряд крупных компаний рассматривают возможность бартера и в целом готовы к такому формату торговли. Он уточнил, что требуются разъяснения от профильных ведомств, каким образом корректно проводить такие сделки. Источник в РСПП, сообщил газете, что ряд крупных компаний рассматривают возможность бартера и в целом готовы к такому формату торговли.